Os signos que sofrerão menos com o Mercúrio Retrógrado

A partir de 29 de maio o planta da comunicação, negócios e viagens passará por uma etapa complicada. O Mercúrio Retrogrado em Gêmeos durará até 22 de junho e pode afetar as experiências de todos os signos, mas alguns irão escapar um pouco dos efeitos intensos deste transito.

Confira aqueles que sofrerão menos com o Mercúrio Retrógrado:

Libra

O libriano terá que ser mais prudente com os planos ou viagens, mas também inicia uma fase de grande aprendizagem. Aproveite este momento para organizar seus métodos e colocar sua atenção para ter bons resultados. Esse foco que será exigido não o deixará desperdiçar tanta atenção em dramas e paranoias, mas é importante ser prevenido.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Câncer

O canceriano pode passar por momentos complicados, mas ele terá uma grande oportunidade de olhar o passado de frente e escolher superá-lo. Os reencontros e constatações podem ser desagradáveis, mas o ajudarão a colocar um ponto final naquilo que ainda o deixa sensível e impede de seguir em frente.

Aquário

Este é um momento de muita reconexão com antigos sentimentos e planos que deram certo ou não. Nunca é tarde para recomeçar ou retomar algo que o apaixona e você descobrirá isso de muitas formas. Novas chances para conexões especiais com as pessoas também surgem e algumas fases ruins são deixadas no passado se você tiver paciência e poder de superação.