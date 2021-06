Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 28 de junho a 2 de julho de 2021

Mais uma semana chegou e surpresas podem começar a movimentar junho de 2021! Aqui você confere o horóscopo semanal, com previsões para todos os signos do zodíaco.

Confira tudo o que pode rolar de 28 de junho a 2 de julho de 2021:

Áries

Momento de renascimento e reinício de tudo o que acontece ao seu redor. Hora de cuidar de si e evitar a tendência de se sabotar. Valorize o que você conquista em sua vida.

O cérebro estará forte e você conseguirá superar maus pensamentos e tristezas. Você pode alcançar o que quer sem muita dificuldade, devido à sua grande força de vontade.

Semana de muito trabalho e testes, por isso procure se preparar para tudo o que é importante no seu ambiente de trabalho. Você viaja em breve. Se afaste de fofocas com seus amigos e colegas de trabalho, evitando principalmente falar sobre sua vida pessoal. Seu de sorte é na quinta-feira e seus números são 09 e 21.

Touro

Sua personalidade é forte e você dificilmente desiste até que consiga o que deseja. Apenas lembre-se que falhar também deve ser um impulso para dar a volta por cima.

Evite descontar os problemas de amor e compreensão em vícios ou exageros; é preciso cuidar muito mais da saúde. Evite relevar mentiras dos outros.

A lealdade e afeto pode aumentar nos relacionamentos, mas não deixe as mudanças de humor afetar este momento.

Seja responsável para evitar problemas financeiros. Um amor que você não esperava chega e o ajuda a se sentir bem. Seu melhor dia é quarta-feira. Seus números de abundância são 05 e 44.

Gêmeos

Você precisa estar sempre em movimento, pois quando fica muito tempo parado no mesmo lugar se sente mal. Cuidado com o nervosismo e mudança constante de humor. Evite se sobrecarregar.

No amor, a instabilidade pode fazer com que você não mostre seu amor pelos outros. Semana de estar em reuniões e mudanças; procure ficar muito atento com as transformações que estão chegando em sua vida.

Você recebe um convite para fazer uma viagem. Você recebe dinheiro extra. Não conte sobre sua mudança de emprego até que você assine um contrato ou espere para festejar as conquistas. Seu dia de sorte será a terça-feira e seus números são 11 e 22.

Câncer

Evite ser infantil e exagerar na proteção quando o assunto é o relacionamento. Seu lado sonhador pode render oportunidades.

A preguiça e a indecisão podem complicar as coisas em sua vida em geral, mas também na saúde. É hora de ter mais ânimo para evitar cair em angústias. Evite brigas de família.

Conte com o apoio de quem o ama para lidar com alguns problemas e tristezas, mas tente não ser dependente. Semana de estar com muitas atividades no trabalho e estudos, procure organizar o seu tempo para não se sobrecarregar. Seu melhor dia é a terça-feira e seus números são 01 e 29.

Leão

Você é um líder por natureza e terá a capacidade de conduzir os outros ao sucesso. Apenas tente controlar seu ego para não ter problemas e cuide da saúde para não se esgotar.

Os leoninos são muito protetores no amor, mas também gostam de ser elogiados; busque a reciprocidade. Sua inteligência será mais bem aproveitada se você controlar seu lado ambicioso pela riqueza.

Alguém pode precisar da sua ajuda. Tente estar muito focado em tudo que você vai fazer no trabalho. Você recebe o convite para fazer uma viagem. Seu melhor dia é a segunda-feira e seus números são 09 e 17.

Virgem

Semana para atingir os objetivos que você tem em mente e progredir. Serão alguns dias de boas energias ao seu redor, apenas tente não cometer o mesmo erro de falar sobre seus planos para as pessoas erradas.

Você faz pagamentos. Cuide melhor da saúde e dos nervos; não deixe para depois. Um interesse romântico do signo de Aquário ou Gêmeos pode procurá-lo. Uma viagem acontece em breve.

Você compra roupas ou recebe um convite para algo especial. Cuidado com um amor do passado que ainda guarda ressentimentos e pode machucar você; feche os círculos. Você terá sorte com os números 00 e 31, na quinta-feira.

Libra

Semana de muito trabalho e problemas em assuntos pessoais. Procure não se estressar tanto e resolva qualquer situação com calma. Chega um convite ou uma viagem.

Você recebe dinheiro que não esperava. No amor, você pode ficar indeciso com quem ficar; tente esclarecer seus sentimentos e deixe seu coração decidir quem é a melhor pessoa para você.

Os solteiros podem encontrar um amor do signo de Escorpião ou Aquário que será muito compatível. Você decide mudar de casa ou apartamento.

Se você não está mais confortável no seu trabalho, é hora de começar a procurar formas de melhorar sua vida profissional. Seus números da sorte são 23 e 31. Seu melhor dia será quinta-feira.

Escorpião

Esta semana será uma das muitas energias intensas e você deve ser cauteloso em tudo o que fizer. Seu signo é dominado por atitudes impulsivas e isso o torna mais vulnerável aos outros.

Semana de muito trabalho e com muitos projetos novos. Sendo assim, será preciso organizar todas as suas ideias e fazer tudo da melhor forma. Dinheiro extra pode chegar.

Um amor do signo de Capricórnio, Aquário ou Leão pode procurar por você. Seu dia de sorte será a quarta-feira com os números 07 e 66. Vista roupas de cores vivas para que a abundância permaneça por mais tempo em sua vida.

Cuidado com as fraudes e tente verificar bem seus pagamentos. Seja forte contra os vícios e decida ter uma vida mais saudável. Novos cursos podem ajudar a ter mais propostas de trabalho.

Sagitário

Semana de agir com muita calma diante de todas as situações que surgirem. Proteja-se da inveja em sua vida profissional e tenha cuidado com o que diz e para quem decide falar. Um trabalho com melhor remuneração pode ser encontrado.

Cuide dos problemas nervosos e do estresse exercitando ao ar livre e buscando formas de ficar mais calmo. Seus números da sorte serão 03 e 29 e seu melhor dia será terça-feira.

No relacionamento, alguns podem decidir ter um espaço para que problemas do passado possam ser curados. Para os solteiros, serão alguns dias de muitos amores novos e compatíveis. Os sagitarianos vivem intensamente sua vida e podem encontrar muitas oportunidades.

Capricórnio

Semana de estar com pressa para conseguir cumprir todo o seu trabalho. É o fim do mês e a concentração ajudará que suas tarefas sejam resolvidas com sucesso. É melhor ficar atento com o dinheiro; faça os seus pagamentos a tempo e economize.

Seja um pouco mais responsável em seu relacionamento e coloque a imaturidade de lado. Os solteiros terão alguns dias novos e apaixonados amores do signo de Áries, Gêmeos ou Libra.

Sua mente é muito poderosa, então tente ter pensamentos positivos. A sorte chega com os números 21 e 30. Procure não contar mentiras para não magoar as pessoas que o amam, é melhor falar a verdade e enfrentar as situações que vão surgindo. Você recebe uma proposta de trabalho muito atraente.

Aquário

Cuidado com a impaciência e tenha mais atenção com alguns detalhes. Seu caráter amigável e sempre disponível para ajudar os outros, o faz ser importante.

Cuidado ao se apaixonar pelo impossível. Semana de problemas no trabalho; tente se acalmar e resolver tudo na hora certa. Você pensa em formalizar seu relacionamento e pode dar um passo importante.

Um convite para um evento importante chega. Você muda seu visual e renova a autoestima. Seus números da sorte são 13 e 29. Seu melhor dia é quinta-feira.

Peixes

Momento de energias emocionais e românticas que buscam a estabilidade emocional. Evite exagerar em pequenos problemas e dramas pra ano estragar os momentos. Tente colocar se acalmar e não cair nessas situações.

O lado competitivo irá aumentar, então tente colocar o orgulho de lado. É importante errar e saber pedir perdão. Tenha coragem para encontrar uma pessoa que você machucou e curar feridas do passado.

Semana de muito trabalho e mudanças positivas. Você recebe um dinheiro que não esperava. Seu melhor dia será terça-feira. Seus números da sorte serão 02 e 33. Pense positivo para que tudo se torne realidade para você.