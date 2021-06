A mentira está presente na vida de todas as pessoas, seja de forma inofensiva ou não. No entanto, alguns signos possuem um importante sexto sentido para descobrir quando alguém não está expressando a verdade.

Confira os signos que tem o poder de detectar as mentiras das outras pessoas:

Touro

Por mais que não siga sempre o caminho da mentira, o taurino sabe como esconder o que quer, usando sua personalidade cuidadosa para ficar atento a todos os detalhes. Isso faz com que sua desconfiança seja muito profunda e sensível a qualquer tipo de informação que não “encaixa” como o esperado. Este signo rapidamente analisa tudo o que pode de forma meticulosa e pode ser bem obsessivo, trabalhando arduamente em suas descobertas.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Gêmeos

Pode não parecer, mas o geminiano é muito atento a todas as palavras das outras pessoas, pois seu forte é compreender o máximo que pode a partir da comunicação. Quando sente que um diálogo está recheado de coisas que discordam, facilmente encontra o que pode estar sendo ocultado. Ele é ótimo em deixar que sua lógica “ligue os pontos” e sua curiosidade o fará seguir em frente; isso apenas será ignorado se ele sentir que sairá machucado.

Escorpião

O impulso de afrontar a verdade é muito grande no signo de Escorpião. Ele está profundamente conectado com o mundo inconsciente das emoções, desejos e energias. Por isso, um radar apita e o avisa quando alguém está faltando com a verdade. Ele pode até ignorar alguns sinais, mas quando se trata de mentira e quebra de confiança, ele irá a fundo para revelar o que quer.