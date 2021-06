Os signos que sempre acabam lidando com o caos

A vida não possui caminhos certos e sem obstáculos. No entanto, algumas pessoas tendem a ter ainda mais probabilidade em lidar com o caos, pois não o abraçam no cotidiano.

Confira signos que sempre acabam lidando com situações caóticas:

Touro

O taurino preza muito a segurança e tranquilidade, sendo um dos signos mais prevenidos do zodíaco. Este comportamento não é em vão: ele sabe identificar as necessidades e que viver é um ato constante de esforço. Sendo assim, as mudanças sempre representaram um caos que pode virar sua vida de cabeça para baixo. Isso não o impede de criar o futuro que deseja, mas rende momentos complexos para quem não gosta de sair da zona de conforto.

Virgem

O virginiano é um signo que sempre tentará ir além e resolver todos os problemas ao seu redor. Ele tenta escapar do caos com lógica, planejamento e assumindo as rédeas, mas esquece que nada aqui funciona de forma individual. Por isso, suas tentativas de manter tudo sobre o controle uma hora ou outra cairão por terra, deixando-os confusos e com apenas uma saída: ter jogo de cintura para dar a volta por cima, improvisando com o que possuem.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Capricórnio

Com uma sabedoria ancestral que entrega maturidade desde muito cedo, este signo pode se entregar as paixões por uma curta fase e logo começar a criação de planos mais estáveis. Ele trabalha arduamente e ganham a vida de forma independente, mas pode se desequilibrar quando algo foge completamente dos seus planos. Ao enfrentar seus desejos instintivos e abraçar a liberdade, este signo consegue lidar com o caos que sempre surgirá.