A vida não é feita apenas de caminhos claros e muitas fases podem revelar o lado sombrio que tememos. Para alguns signos, lidar com as sombras pode ser ainda mais confuso.

Confira os signos do zodíaco que podem se perder na escuridão:

Áries

O ariano é representado pela força, movimento e vida. Quando este signo se vê em meio à escuridão, se sentirá muito perdido e pode evitar olhar para a forma como ela se apodera dele, se negando a ver que ela existe. Para sair disso, é preciso que ele seja realista e comece a analisar explicitamente como pode transformar tudo em luz novamente.

Leão

O leonino é representado pelo brilho, calor e luz que reflete em todos ao seu redor. Ele tentará ao máximo romper os obstáculos para seguir em frente, mas se for alcançado pela escuridão irá temer por sua existência e se sentirá menor a cada impacto no ego. Este signo conseguirá sair disso quando voltar a ter fé em si mesmo e no poder de renascimento, reconhecendo que o sol sempre volta a nascer.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Sagitário

O sagitariano é representado por guerreiros de muita força, curiosidade e fé na sorte que a vida os entregou. Ele é aventureiro e pode tentar encarar a escuridão como uma nova descoberta, deixando-se corromper por ela. Quando volta a cair em si, precisa reconhecer como as sombras foram criadas para assim se perdoar e pedir perdão. Ele volta a abraçar a luz quando reage com perseverança.