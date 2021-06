A intuição de cada signo do zodíaco funciona de forma diferente e alguns elementos podem ajudar a aumentar esta conexão com os avisos do universo.

Confira o que pode ajudar cada signo do zodíaco a aumentar a intuição:

Áries

O ariano está sempre desperto com a energia ao redor, principalmente com os perigos e avisos do universo. O aroma do olíbano em óleos, incensos ou aromatizador podem ajudar a intensificar a intuição.

Touro

O taurino é mestre em identificar as intenções dos outros e o que querem com ele ou dele. Pedras verdes e a esmeralda podem ajudar na meditação e conexão com a intuição.

Gêmeos

O geminiano é um leitor de mentes que se aprofunda na curiosidade. Este signo pode ter ainda mais poder de intuição quando usa os quartzos para purificar as energias acessadas.

Câncer

O canceriano é muito empático e pode acessar sentimentos que revelam a verdade. Por isso, ele aumenta sua intuição quando usa a pedra da lua para fortalecer seu emocional.

Leão

O leonino consegue ter um grande instinto para as oportunidades. Dessa maneira, ele consegue potencializar a intuição com o ouro e pedras amarelas que o ajudem a mentalizar o brilho que abre caminhos.

Virgem

O virginiano pode ser perceptivo com os avisos de que algo está errado e “fareja” os problemas. Ele é capaz de ficar ainda mais conectado com a intuição ao ter pedras vermelhas, principalmente a granada e o rubi.

Libra

O libriano sempre sabe o que acontece ao seu redor e é o primeiro a perceber. Ervas e aromas como a sálvia e a lavanda o ajudam a equilibrar as energias e acessar a intuição.

Escorpião

O escorpiano é mestre em descobrir segredos e funciona como um “detector de mentiras”. Ele aumenta sua intuição e se protege com a pedra obsidiana.

Sagitário

O sagitariano pode ouvir os chamados da sorte e oportunidades de crescimento. Dessa forma, ele tende a aumentar a intuição com meditações e pedras como o quartzo verde, também conhecido como aventurina.

Capricórnio

O capricorniano tem o instinto identificar o caminho do sucesso e pode receber conselhos importantes de energias ancestrais. Para intensificar sua intuição, o aroma e defumação com palo santo são recomendados.

Aquário

O aquariano pode ter influencia do universo e das pessoas para identificar maneiras de mudar a realidade para melhor. Ele consegue se alinhar com a intuição de forma poderosa quando usa o alecrim.

Peixes

O pisciano é capaz de se conectar com espiritualidade e sentimentos de forma intensa, além de ter grandes revelações em sonhos. Pérolas, madrepérola, conchas com nácar ou normais, podem ajudar este signo a aumentar sua intuição.