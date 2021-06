O ponto fraco do corpo de cada signo do zodíaco

Cada signo do zodíaco possui um ponto fraco no corpo que pode ter mais facilidade em apresentar problemas. Confira quais são:

Áries

Toda a região da cabeça, incluindo o rosto e cabelo pode ser um ponto afetado no corpo do ariano. Dores de cabeça não serão incomuns, assim como problemas nos dentes.

Touro

A área da garganta, pescoço e pulmões podem ser mais delicada para os taurinos, principalmente quando ocorrem acidentes ou infecções que podem afetar as cordas vocais. A maior vulnerabilidade para resfriados ou problemas respiratórios também acontece.

Gêmeos

Os braços, os ombros e as mãos podem ser um ponto fraco no corpo do geminiano. Estas áreas sentem os efeitos do estresse e ansiedade com muita força – o que também pode levar a vícios como forma de “escape”.

Câncer

O estômago do canceriano é afetado facilmente, principalmente por problemas emocionais. Doenças como úlceras ou refluxo podem incomodar bastante este signo.

Leão

Este signo pode ter como ponto fraco no corpo o coração, o peito e as costas, o que pede reforço dos bons hábitos e cuidado emocional.

Virgem

Toda a área dos intestinos, estômago e sistema reprodutor feminino pode ser mais delicado para os virginianos. Distúrbios digestivos e colite são problemas recorrentes.

Libra

Os rins e a pele podem ser pontos fracos para os librianos. Por isso, alergias são comuns e eles precisam cuidar bastante da saúde bebendo muita água e evitar o sal.

Escorpião

A área genital, bexiga e próstata podem ser mais delicadas em escorpianos. Este signo pode enfrentar complicações no sistema reprodutivo e também ter a libido afetada.

Sagitário

O fígado pode ser um ponto fraco para o sagitariano, assim como os acidentes que afetam os quadris e coxas. É importante ser muito atento com a saúde.

Capricórnio

Os ossos, articulações e dentes são os pontos mais delicados do capricorniano. O exercício e uma dieta rica em cálcio podem ser as melhores opções de cuidado.

Aquário

As pernas, sistema circulatório e coração são pontos delicados para o aquariano, por isso o equilíbrio da saúde é tão importante para eles. Uma vida ativa e saudável ajuda especialmente a evitar problemas de circulação nas pernas.

Peixes

Os pés e o sono são áreas que podem ser mais afetadas na vida do pisciano. Por isso é importante cuidar de problemas como torções, lesões e a insônia.