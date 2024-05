Condenada por tráfico há dois anos, brasileira obtém redução de pena na Tailândia; relembre o caso

A brasileira Mary Hellen Coelho da Silva, que foi condenada por tráfico internacional de drogas, em Bangkok, na Tailândia, conseguiu uma redução na pena e o perdão de uma multa de mais de R$ 100 mil. No total, ela pegou 9 anos e 6 meses de prisão. Porém, por apresentar bom comportamento e participar das atividades da cadeia, ela obteve benefícios e esse período caiu para 7 anos e 6 meses de reclusão.

A defesa da jovem explicou, em entrevista ao site G1, os motivos da redução da pena da jovem. “Isso se deu ao bom comportamento dela e a participação em atividades extras na prisão. Mary Hellen tem uma boa relação com a unidade prisional e sempre que pode participa de atividades extras”, explicou a advogada Kaelly Cavoli Moreira.

Mary Hellen, que morava com a família em Pouso Alegre, em Minas Gerais, foi presa com outros dois brasileiros no Aeroporto de Bangkok, em fevereiro de 2022, com 15 quilos de cocaína escondidas em fundos falsos nas malas de viagem.

Primeiro foram flagrados Mary Hellen e outro brasileiro, que tinham embarcado em Curitiba, no Paraná. Com eles foram encontrados 9 quilos de drogas. Horas depois outro brasileiro foi preso com 6,5 quilos do entorpecente.

A polícia tailandesa suspeitou que eles integravam uma quadrilha, mas a brasileira ressaltou que eles foram usados como “mulas” do tráfico. Não há informações sobre o estado dos outros jovens detidos.

Condenação

No dia 8 de maio daquele ano, a Justiça Tailandesa condenou a brasileira a 9 anos e 6 meses de prisão, divididos em 2 anos por crime civil, que deveria ser cumprido com o pagamento da multa de 750 mil Baht, o equivalente a cerca de R$ 105 mil, além de 7 anos e 6 meses por crime penal.

Porém, como o valor da multa foi perdoado, restou apenas a condenação de prisão. “O perdão da multa foi concedido por meio do perdão real. É parecido com nosso induto aqui no Brasil”, explicou a advogada.

A defensora disse que Mary Hellen segue cumprindo a prisão, mas a defesa estuda formas de obter o perdão total da condenação. Por enquanto, a jovem se dedica aos estudos de inglês e tailandês.

“A defesa está monitorando a possibilidade de perdão real em relação ao tempo de pena, o que tradicionalmente é possível no aniversário do rei, quando acontece uma celebração que avalia e beneficia as pessoas presas com bom comportamento. Encaminhamos a documentação pertinente e há confiança de que sua situação carcerária será reavaliada favoravelmente”, detalhou Kaelly.