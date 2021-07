Como cada signo inicia o mês de julho de 2021

Julho de 2021 começa agora e reserva mudanças para todos. Confira como cada signo do zodíaco iniciará este mês no seu primeiro dia.

Áries

Momento de fazer uma limpeza de energias e aproveitar asa coisas boas; use a sua intuição. Relacionamentos com signos de fogo que são Áries, Leão e Sagitário permanecem positivos. Os solteiros podem conhecer alguém especial.

É hora de cuidar da saúde, recuperando o equilíbrio com a calma e a meditação; atenção especial com as pernas. Desfrute do dinheiro e trabalho, controlando seu mau humor e dando o melhor de si.

Touro

Momento de mudar de ambiente e não deixar a ansiedade tomar conta. Diálogos o ajudaram a alcançar novas oportunidades. Não gaste com coisas superficiais. Na saúde, é melhor cuidar do seu coração, tanto emocional como fisicamente.

No amor, tudo pode se sair bem, principalmente com os signos de Água que são Câncer, Escorpiao e Peixes. Sentimentos serão revelados e é preciso organizar sua, pensando primeiro em você.

Gêmeos

No amor, você pode ter um dia algumas tensões, principalmente para quem se relaciona com alguém de Virgem ou Peixes. Encontros românticos podem acontecer para os solteiros e você aproveita os prazeres da vida.

Na saúde, é melhor cuidar do corpo e fazer exames se necessário. Propostas chegam para os negócios e é preciso ficar atento a ligações ou e-mails. Cuidado com pessoas que desejam enganá-lo.

Câncer

No amor, as relações com Escorpião ou Peixes se intensificam ainda mais. Novas fases são iniciadas é importante usar a intuição. Quem é solteiro, terá as palavras certas para conquistar aquela pessoa especial.

Na saúde, e preciso ter atenção e prevenir os problemas de dores nas costas. Em dinheiro e trabalho, coloque ordem o que for possível e assuma o controle da melhor forma. Uma compreensão chega à sua vida.

Leão

Momento de se manter saudável e bonito por dentro e por fora. Lembre-se que o mais importante é saber quem você é e não ceder a pressões sociais. Tire um tempo para você refletir.

No amor, tudo vai bem principalmente com parceiros do signo de Libra ou Gêmeos. Um relacionamento estável está por vir e é preciso acreditar positivamente no seu poder de atrair o que deseja e merece.

Virgem

Alguns problemas podem surgir na vida amorosa, principalmente para quem está envolvido com pessoas dos signos deÁries ou Aquário. É hora de descobrir quem deve ou não estar em sua vida. É melhor ter atenção com quem pode enganá-lo.

Na saúde, previna acidentes com coisas quentes e evite esforçar muito os joelhos. Tenha cuidado com as palavras e não descuide das pessoas que tem consideração; elas podem ajudá-lo a entender o que convém ou não.

Libra

No amor, é melhor evitar discussões se seu parceiro for de Virgem. Os solteiros devem fazer tudo com calma e tranquilidade, deixando amores do passado para trás e encontrando novos caminhos. Cuidado se apaixonar pela pessoa errada.

Na saúde, é melhor evitar o estresse e ficar atento com a perda de cabelo. Evite as tentações que podem fazer com que você gaste demais. É hora de não criar rancores no ambiente de trabalho e ser responsável.

Escorpião

Mudanças se aproximam e é melhor ser prudente com o que diz, principalmente no trabalho. Cuide mais da saúde canalizando sua energia em tudo o que vale a pena e buscando a felicidade. Seus esforços irão dar lucros.

No amor, as coisas serão positivas principalmente com pessoas de Touro, Câncer ou Peixes. Se você é solteiro, deve tentar ver o caminho em algo negativo e saber o que quer. Ouça sua intuição.

Sagitário

Boas notícias com pessoas de Áries, Sagitário e Leão no amor. A vida amorosa reserva emoções, mas é preciso evitar entrar em conflitos sem solução e resolver os problemas com calma, cuidando as palavras sempre. A inteligência emocional trará frutos importantes.

Este é o momento de deixar o passado para trás e curar as feridas de sua infância. Seu trabalho valerá a pena e você colhe os frutos que plantou, mas mudanças devem acontecer. Fique atento a saúde dos seus dentes.

Capricórnio

No amor, algumas tensões podem surgir, principalmente com pessoas de Gêmeos ou Aquário. Se você é solteiro, há alguém que está começando a se interessar por você e uma mensagem chegará.

É importante cuidar da saúde e melhorar os hábitos no cotidiano; evite problemas na garganta. Acredite na sua sorte e merecimento com assuntos do trabalho. Não se feche para as mudanças e encontre as oportunidades. Você é o responsável pela sua paz.

Aquário

No amor, as coisas podem ficar complicadas com pessoas de Escorpião ou com fortes opiniões. Seu carisma toca o coração de uma pessoa. A tranquilidade ajudará a trazer as respostas certas. Não se deixe influenciar.

Na saúde, é preciso unir prazer e autocuidado; previna dores nas pernas e ossos. Você ficará a frente dos seus concorrentes no trabalho e pode ser reconhecido. O crescimento começa.

Peixes

Evite discussões e cumpra promessas. Os relacionamentos com pessoas de Câncer, Escorpião e Peixes são positivos, principalmente se você decide deixar os rancores para trás. Seu coração dirá coisas importantes e necessário ouvi-lo.

Na saúde, você deve ter um cuidado com os músculos e não exagerar nos exercícios. Este é um momento de novas ideias e de reconhecer oportunidades; pense sem limites e não se apegue ao passado.