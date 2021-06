Os signos que mais levam a lealdade a sério

A lealdade é importante para todos os tipos de relacionamentos. No entanto, alguns signos do zodíaco tendem a levar isso muito mais a sério do que outros.

Confira quais são:

Touro

O taurino não leva suas relações de forma superficial e busca sempre colocar a lealdade como uma base importante, que trás equilíbrio e estabilidade. Por mais que seja teimoso e nem sempre expresse de cara o que sente, ele respeita os sentimentos e os trata com honestidade, valorizando quem entrega e cuida da confiança depositada.

Câncer

O canceriano entrega muito em seus relacionamentos e valoriza muito a lealdade das outras pessoas. Por mais que sempre seja dono de sentimentos intensos, este signo gosta de se sentir seguro e se compromete com a verdade. Para ele, a fidelidade não é apenas o respeito, mas também a honra e proteção.

Leão

O leonino é muito sedutor e encantador, mas isso ano significa que ele não se importa muito com a lealdade. Este signo irá decidir quando entrega sua fidelidade, mas sempre cobrará os outros de agirem de forma honesta. Quanto mais alguém se mostra leal para ele, sua confiança será cada vez mais depositada.

Virgem

O virginiano entrega a lealdade antes mesmo de dar totalmente seu coração. Ele prioriza os relacionamentos baseados na honestidade e igualdade, sonhando em encontrar compromissos estáveis que permitem o crescimento de ambas as partes. Ele colocará a lealdade do outro a prova se necessário.

Capricórnio

O capricorniano é muito atento com os detalhes que demonstram a lealdade e a valoriza muito em todos os tipos de relações que cultiva na sua vida. Ele não teme que o compromisso seja quase “formal” e precisa que as pessoas deixem claro até onde são capazes de ir para proteger a conexão e cuidá-la. Mentiras não são toleradas.