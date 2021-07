Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco de 2 a 4 de julho de 2021

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco.

As previsões para cada signo do zodíaco de 2 a 4 de julho de 2021:

Áries

Principalmente a sexta-feira será um dia para amar e se sentir satisfeito, evite deixar o mau humor estragar isso. Este é um fim de semana de muito convívio com o seu parceiro. Os solteiros conhecerão novos amores muito compatíveis possivelmente dos signos de Aquário, Leão e Sagitário.

Evite carregar problemas que não sejam seus, pois é melhor ficar alheio especialmente em questões que envolvem trabalho. Você termina de fazer pagamentos atrasados ​​e põe em dia suas dívidas.

Você trabalha no sábado e colhe bons frutos principalmente em seu próprio negócio. Expresse o que pensa, mas sem ofender e tente chegar a uma solução. Tenha atenção extra com dar seu parecer quando ninguém o solicitou.

Você compra roupas e muda seu visual. A sorte chega com os números 07 e 66, combine-o com o seu dia de nascimento para personalizar a sua sorte. Cuide da hipertensão e dos problemas hormonais, que são seus pontos fracos.

Touro

Você ficará um pouco irritado consigo mesmo porque sente que não está progredindo o suficiente no trabalho e na vida pessoal; transforme a frustração em valor para mudar. Você analisa o que está fazendo de errado para começar a corrigir.

Planeje seus negócios para ter mais renda e se especialize para pensar no futuro. Uma viagem pode surgir este mês. Não faça gastos desnecessários.

Você permanecerá muito estável com seu parceiro e pode passar bons momentos se não deixar preocupações externas afetarem o relacionamento. Os solteiros conhecem novos amores e apaixonados dos signos de Leão e Capricórnio. Seus números da sorte são 00 e 71.

Gêmeos

Você terá reuniões de trabalho para fechar um novo projeto. Seu signo se dá bem em trabalhos com pessoas do exterior. Você terá um fim de semana divertido e pode se conectar com novas pessoas.

Hora de cuidar da saúde com mais exercícios. Você recebe um dinheiro extra que não esperava. Seus números da sorte são 03 e 17. Existe um amor muito apaixonado e pode ser alguém do signo de Gêmeos de Libra ou Peixes.

Os comprometidos devem procurar estar em paz no relacionamento, pois nem sempre temos a razão; é preciso ser mais tolerante. Um amor do signo de Capricórnio, Peixes ou Áries espera que você volte. Fique saudável e não se esqueça da pandemia.

Câncer

Você terá muita sorte em tudo relacionado ao trabalho e uma ascensão surpresa pode chegar. O dinheiro. Seus números da sorte são 11 e 30. Vista-se com cores claras para atrair mais abundância.

Este fim de semana será ideal para se reinventar em todos os aspectos da sua vida e remover todas as negativas que o cercam para se sentir bem. Você faz pagamentos.

Uma mudança de casa ou cidade pode acontecer. Não seja mais teimoso com aquele amor que não era para você e esqueça; é preciso conhecer pessoas mais compatíveis, principalmente do signo de Sagitário ou Peixes.

Não caia em provocações com os seus ex e lembre-se que é melhor apagar os números deles e esquecer as más experiências. Aproveite a oportunidade de conhecer pessoas melhores.

Leão

Fim de semana para tirar tudo o que guardou no armário e renovar a vida por completo para seguir em frente. Aproveite esses três dias para recarregar as baterias em casa e fazer novos planos.

Não pense no que não pode ser realizado, porque sua mente é forte e atrai até o que é negativo; foque naquilo que é puro e positivo. Evite o ciúme.

Na sexta-feira, conflitos com amigos podem surgir. Se você sente que eles abusam da sua boa vontade e só o procuram quando precisam de um favor, é melhor buscar novas conexões sinceras.

Será um fim de semana cheio de amor e paixão para os casais. Cuidado com o que você come e cuide do seu estômago. Estude mais. Seus números da sorte são 05 e 41.

Virgem

Você tomará decisões muito importantes em sua vida amorosa. O cansaço nos relacionamentos deve ser refletido; não seja tão radical e chegue a um bom acordo com o seu parceiro.

Lembre-se que amar é não a forçar e sim deixar tudo fluir. Nesta sexta-feira você terá algumas dificuldades com pessoas do trabalho, procure manter a calma o máximo possível.

Renove sua casa e realize mudanças no ambiente para que abundância chegue até você. Você comemora o aniversário de alguém. Você termina de fazer pagamentos atrasados.

Cuide dos problemas de garganta e pulmão, evitando principalmente fumar. Seus números da sorte são 14 e 29. A proposta de um negócio pode chegar e ajudar na renda.

Libra

Vá com calma nas suas decisões de trabalho. Você é muito intenso e age sem pensar ou evita refletir sobre o necessário. Medite e peça conselhos antes de tomar uma decisão.

Lembre-se que o trabalho se trata do seu futuro e pode mudar radicalmente a sua vida. Você pode planejar mudar de casa ou ser um pouco mais independente em sua vida; é hora de amadurecer.

Você fará uma viagem neste mês de julho. Casais podem dar um grande passo no relacionamento. Alguém pedirá ajuda ou conselho em um momento de tristeza; seja gentil e prestativo. Seus números da sorte são 16 e 70.

Escorpião

Neste fim de semana você analisa como progredir mais em sua vida. Você está no auge e não deve ter medo de se reinventar em tudo o que puder, especialmente no trabalho.

Cuidado com problemas nas costas e nos ossos; evite carregar coisas pesadas e não se machuque. Um ex o procura para tentar uma reconciliação, melhor fechar o círculo e deixar essa experiência para trás.

Evite perdoar quem tem chance de cometer os mesmos erros novamente. É hora de conhecer pessoas mais compatíveis. Um novo bem é adquirido.

Os seus números da sorte são 04 e 11. Tenha mais cuidado com o seu dinheiro e não empreste para qualquer pessoa.

Sagitário

Momento de muitas tarefas de trabalho pendentes. Agora você decide colocar tudo em dia e ficar mais motivado com seus planos de vida. Lembre-se de que seu signo é determinado e bem-sucedido em tudo o que faz.

Leve em consideração que sua melhor época começa agora e sua energia positiva deve crescer, sendo estimulada por pensamentos e mudanças positivas. Aproveite. Seus números da sorte são 50 e 12. Tente se vestir com cores brilhantes para atrair a abundância.

Alguém o procura para ajudar em uma situação familiar. Você é muito carismático e conquistador, por isso o amor está sempre ao seu lado, principalmente neste final de semana com os signos de Leão, Peixes e Câncer.

Capricórnio

Às vezes você não pensa como suas ações prejudicam os outros. Analise suas decisões de vida para não procurar ou criar problemas onde não existem.

Fim de semana de muitas pressões de trabalho e estudos; organize-se melhor e faça todos os seus trabalhos pendentes. Você faz compras para mudar seu visual.

Pare de adiar o cuidado com a saúde para se sentir melhor. Um amor do signo de Áries ou Escorpião estará muito perto de sua vida para e desejará ter algo mais formal.

Tente cuidar do seu dinheiro, pois é melhor economizar neste momento e evitar compras que não são urgentes. Seus números da sorte são 02 e 31.

Aquário

Sexta-feira de não prometer o que não vai cumprir, principalmente no amor. É melhor dizer a verdade ou não dizer nada. Evite machucar os outros e seja honesto.

Seu trabalho faz avaliações importantes. Você pensa muito em como ganhar dinheiro e esse pode ser um seu problema; é hora de planejar e começar a agir.

Uma viagem surge em julho. A convivência com amigos aumenta. Não empreste dinheiro se não tiver certeza desta decisão. Fim de semana para viver o amor e fazer algo especial. Seus números da sorte são 16 e 21.

Peixes

Você vai ficar mais tranquilo e conviver muito com pessoas queridas. Sua generosidade aumenta. Sábado para analisar possibilidades de negócios ou mudanças de emprego; são momentos para progredir em sua vida profissional.

Um animal de estimação pode chegar à sua vida. Você paga uma dívida do passado e coloca sua vida financeira em dia. Uma viagem pode surgir.

Momento de muita sorte em tudo e sinais positivos do universo. Procure não se aborrecer com situações que não sejam importantes e não entre em fofocas, é melhor se afastar de todas as energias negativas. Seus números da sorte são 00 e 88.