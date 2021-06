O alerta amoroso para cada signo do zodíaco em julho de 2021

Julho está logo aí e cada signo do zodíaco viverá energias intensas na vida amorosa. Confira o alerta que ajudará bastante nesta nova fase!

Áries

Decisões importantes devem chegar e é preciso não deixar o drama tomar conta, pois ele o torna cego. Contratempos marcam os relacionamentos.

Touro

Este mês será marcado por emoções intensas e sentimentos que não podem ser calados. Novas portas se abrem no amor e isso levará a realizações. Mantenha sua atenção e poder de resolução em alta.

Gêmeos

Momento de expansão e muitas reflexões sobre a vida amorosa. Não é hora de ter medo de ousar e fazer planos para chegar onde deseja; é melhor assumir as rédeas do seu destino.

Câncer

Esta será uma fase de novos começos. Novas pessoas ou necessidades são descobertas; reconheça o que sente e como pode lidar com isso de forma madura, dando o primeiro passo para as mudanças positivas.

Leão

Você pode chegar a novas conclusões no amor e isso mexerá com seu coração. Muitas vezes, é preciso deixar o ego de lado para curar e alcançar o que deseja. Reconciliações e a superação de obstáculos estão cada vez mais próximas.

Confira mais sobre os signos do zodíaco e descubra aspectos surpreendentes:

Virgem

A busca por novas experiências o ajudará a deixar a timidez de lado. Isso será ideal para identificar novas possibilidades e se abrir a conhecer os outros verdadeiramente. É hora de resolver o que precisa ser resolvido.

Libra

O amor se torna ativo em sua vida, principalmente no meio do mês. Paixões e sentimentos já não podem ser ignorados; lide com isso de forma aberta e sem medo. Novos passos são dados nos relacionamento.

Escorpião

Novas aprendizagens e caminhos permitem que você avalie todo o tipo de relacionamentos da sua vida. É hora d e explorar o que sente e assumir que tudo pode mudar. Reviravoltas importantes e transições entram em jogo.

Sagitário

Sentimentos conflitantes merecem atenção, por mais que você não queira focar nisso totalmente. É ideal olhar para os caminhos que o permitem progredir e transformar realidades que já não o agradam.

Capricórnio

Compromissos se consolidam na sua vida e isso pode indicar novos passos na vida amorosa. É hora de olhar para o presente e futuro que começa a se manifestar com mais clareza. Esforços e maturidade são recompensados.

Aquário

Um olhar diferente sobre as coisas chega e arrependimentos são deixados no passado. Casais tendem a assumir novas metas e o que não está bem precisará ser resolvido. Desapegos estimulam novos começos, por isso é importante não temer a mudança.

Peixes

Este é um mês de novidades, principalmente para quem está solteiro. É importante refletir sobre o que você deseja para a vida amorosa e buscar formas de harmonizar estes desejos. Despertar não é fácil, mas é muito positivo quando tudo é realizado com motivação e esperança.