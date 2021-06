Julho de 2021 está logo aí! Esta fase promete ser ainda mais intensa para alguns signos do zodíaco que precisam iniciar o mês com atenção redobrada.

Confira os signos que devem iniciar julho de 2021 com cautela:

Áries

O ariano pode ter uma energia ainda mais impulsiva movimentando sua vida no início do mês, ao mesmo que assuntos do passado voltam a ficarem presentes na mente. Evite entrar em dramas e problemas por motivos banais e comece a entrar em contato com suas emoções de forma mais saudável, visando o autocuidado. Neste momento, é preciso começar a trabalhar no crescimento e buscar apoio par lidar com a ansiedade e todos os processos de cura.

Câncer

O início de julho pode ser marcado por sentimentos ou ansiedades difíceis de lidar para os cancerianos. É preciso ter cautela para não se deixar levar por paranoias ou ficar na defensiva sem uma razão concreta. Ao cuidar mais de si e descansar, você poderá entender as emoções e esquivar de alguns dramas que envolvem também as outras pessoas. Lembre-se que é necessário estar preparado para a transformação e assim assumir uma maturidade emocional que o ajudará a realizar sonhos.

Virgem

Os maus entendidos e conflitos podem ser mais intensos no início de julho de 2021. É preciso ter calma para esclarecer tudo e não se deixar levar por conclusões precipitadas. Ao escolher melhor suas batalhas e se comunicar com mais atenção, você consegue formar relações emocionais mais sólidas. Transforme estes impulsos em coragem e confiança para levar a diante projetos importantes ou simplesmente dê um tempo para se reencontrar com o que é essencial, olhando para dentro de si mesmo.