Além de Abigail Spencer, [SPOILER] também pode aparecer na 18ª temporada de ‘Grey’s Anatomy’?

Imagens recentes divulgadas nas redes e pelo portal de notícias Nova Mulher, indicam que Grey’s Anatomy prepara momentos intensos para a sua 18ª temporada, com direito à participação da atriz Abigail Spencer (Megan Hunt) na nova etapa do show médico. Se você está por fora deste tema, queremos te convidar a conferir todos os detalhes depois no destaque abaixo:

Pergunta que não quer calar

Diante da possível situação que foi evidenciada através de fotos dos bastidores em que Spencer aparece com Bardia Seiri (Farouk), levantou-se a seguinte dúvida: Martin Henderson (Nathan Riggs) também aparecerá?

Vamos lembrar?

Após a saída de Patrick Dempsey (Derek Shepherd) do elenco de Grey’s Anatomy, a série sentiu a necessidade de “emplacar” um novo par romântico para Meredith (Ellen Pompeo) — informação essa confirmada pela protagonista em entrevista — então, como alternativa, eles trouxeram para o time do show ABC o ator Martin Henderson, responsável por interpretar o personagem Nathan Riggs. E tudo estava sendo preparado para dar o mais certo possível, se não fosse pelo fato dos produtores da série decidirem trazer de volta a irmã de Hunt (Kevin McKidd), Megan.

E diante da situação acima, como muitos devem lembrar, Nathan desiste de ficar com Grey para voltar para seu antigo amor. [Continua depois do destaque e do GIF].

via GIPHY

Por fim, sobre o questionamento principal, cabe esclarecer que até o fechamento desta matéria, em 27-08-2021, às 12h30, horário de Brasília, não há nenhuma confirmação oficial por parte da série, embora as imagens dos bastidores da 18ª temporada, sobre a participação dos atores na nova season. Contudo, fique tranquilo, pois te atualizaremos em primeira mão assim que tivermos novidades, ok?

