Começa a contagem regressiva para o lançamento da Star+: E então, ‘Grey’s Anatomy’ vai sair da Netflix?

A contagem regressiva para o lançamento do novo serviço de streaming Star+ no Brasil já começou, isso porque a ativação oficial acontecerá em 31 de agosto de 2021. E como citado em outras oportunidades, este é ainda um grande mistério para os fãs de Grey’s Anatomy. Vamos entender melhor?

E então, Grey’s Anatomy vai sair ou não da Netflix?

Este foi um questionamento que a maioria fez, após o anúncio da plataforma que enfrentou diversos entraves jurídicos para ser lançada em território nacional, isso devido à semelhança com o nome do streaming Starz Play, contudo, diferentemente do que muitos pensavam, ao que tudo indica, não deve haver nenhuma alteração.

Importante: Cabe ressaltar que esta é a informação que temos até o fechamento desta matéria, em 19-08-2021, às 16h30, horário de Brasília, e que pode sofrer alterações sem prévio aviso.

Assim sendo, até este momento não há nenhuma confirmação oficial de que a Star+, que pertence à Disney, terá exclusividade total das exibições do show ABC.

