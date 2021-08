Após anúncio de gravidez, Kelly McCreary revela que tem buscado ajuda com parceiras de elenco de ‘Grey’s Anatomy’; entenda

Kelly McCreary (Maggie Pierce) está grávida de seu primeiro filho ou filha: esta foi a novidade que pegou de surpresa, mas que também animou os fãs de Grey’s Anatomy.

E embora tenha divulgado a notícia em sua conta do Instagram, a atriz concedeu uma entrevista à People na qual contou como tem sido sua experiência.

Sobre a gravidez

Durante a conversa, Kelly contou que tem vivido um momento de cada vez e classificou este como um “processo misterioso”. Ela ainda acrescentou: “Acho que já encomendei cerca de 15 a 20 livros. E estou aprendendo muito sobre esse amplo escopo de coisas. Tenho acabado de mergulhar. Estou realmente ansiosa para aprender”.

Atriz tem buscado ajuda com parceiras de elenco

Isso mesmo! Em sua entrevista, McCreary revelou que tem aproveitado seu tempo no set de Grey’s Anatomy para buscar ajuda e orientações sobre gravidez com suas parceiras de elenco Ellen Pompeo (Meredith Grey), Chandra Wilson (Miranda Bailey) e Caterina Scorsone (Amelia Shepherd). Ela afirmou ainda que as três artistas, além de serem mais próximas, são suas referências para perguntas sobre eventuais necessidades ao conciliar o trabalho com a gestação. Confira abaixo o que ela também disse:

“Elas são recursos extremamente úteis e de apoio. Eu realmente não poderia estar em um ambiente de trabalho melhor para ter essa experiência. É um ambiente muito amigável para os pais e para as grávidas”, finalizou. [Continua depois do gif].

via GIPHY

E a pergunta que não quer calar é: veremos Maggie grávida na 18ª temporada de Grey’s Anatomy?

