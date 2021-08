Shonda Rhimes abre o jogo e revela qual o casal mais ‘fascinante’ de ‘Grey’s Anatomy; ‘É sobre a química que eles têm’

Se você já assistiu todas as 17 temporadas de Grey’s Anatomy, possivelmente deve lembrar dos diversos casais que a trama trouxe ao longo de suas etapas, não é mesmo? Pensando nisso, queremos saber: qual casal você acha mais “fascinante” no show ABC?

Algumas das apostas possíveis

Sobre o questionamento anterior, algumas apostas podem ser levantadas, dentre elas:

Jo Wilson (Camilla Luddington) e Alex Karev (Justin Chambers) ;

e ; George O’Malley (T.R. Knight) e Callie Torres (Sara Ramírez) ;

e ; Arizona Robbins (Jessica Capshaw) e Callie Torres (Sara Ramírez) ;

e ; Derek Shepherd (Patrick Dempsey) e Meredith Grey (Ellen Pompeo) ;

e ; Mark Sloan (Eric Dane) e Lexie Grey (Chyler Leigh) ;

e ; Alex Karev (Justin Chambers) e Izzie Stevens (Katherine Heigl) ;

e ; Jackson Avery (Jesse Williams) e April Kepner (Sarah Drew) ;

e ; Maggie Pierce (Kelly McCreary) e Jackson Avery (Jesse Williams) ;

e ; Meredith Grey (Ellen Pompeo) e Andrew DeLuca (Giacomo Gianniotti).

Você escolheu alguma das alternativas acima ou tem outra ideia de dupla em mente? Além disso, e se disséssemos que a criadora da série, Shonda Rhimes, acredita que outro casal na verdade é o mais fascinante, você acreditaria? [Continua depois do gif].

Vamos entender melhor?

De acordo com detalhes compartilhados pelo Showbiz CheatSheet, Rhimes revelou em entrevista ao Entertainment Weekly que um dos casais mais fascinantes que já viu na TV era composto na verdade por Cristina Yang (Sandra Oh) e Preston Burke (Isaiah Washington). “É sobre a química que eles têm”, afirmou a criadora da série.

Durante sua conversa, Shonda explicou mais sobre o motivo desta escolha. “Eles eram icônicos para muita gente e Burke era um tipo de homem negro diferente do que tinha sido visto na televisão antes, e Cristina era um tipo de mulher diferente do que tinha sido visto na televisão antes. Acho que as pessoas realmente os amavam juntos, por mais prejudicial que fosse esse relacionamento para os dois. Acho que as pessoas realmente adoraram vê-los lutando”, finalizou.

Por que Isaiah foi demitido de Grey’s Anatomy?

Se você está totalmente por fora deste tema, que inclusive teve repercussão recente no Twitter, o ator foi demitido do show médico após supostos discursos homofóbicos contra seu ex-parceiro de elenco T.R. Knight (George O’Malley).

Qual o motivo de Burke voltar na despedida de Cristina?

Esse foi um ponto que embora não tenha agradado muitos os fãs, a criadora da série resolveu explicá-lo durante sua entrevista. “Isaiah é uma pessoa que todos nós amamos e amamos há muito tempo. Eu sinto que muitas pessoas estão pensando, ‘Como você pode fazer isso?’, e acredito fortemente e plenamente na capacidade das pessoas de crescer e mudar e aprender com seus erros e, quando sabem melhor, fazer melhor. Se as pessoas não pensam que, ao longo de sete anos, é possível que um ser humano mude, então realmente não há futuro para os humanos”.

Mas e então, você também acha que Cristina e Burke formavam o casal mais fascinante?

