Grey’s Anatomy: Assim é o quintal de Meredith nos bastidores; confira fotos

Fique ligado: antes de compartilharmos qualquer detalhe, alertamos que este texto pode conter spoilers de exibições de Grey’s Anatomy que não foram transmitidas no Brasil. Assim sendo, só siga com a leitura se quiser ficar por dentro das novidades de maneira antecipada, ok?

Embora a casa de Meredith (Ellen Pompeo) seja mais do que conhecida pelos fãs de Grey’s Anatomy, isso porque diversas das tramas do show médico foram protagonizadas neste cenário, para quem acompanhou a 17ª temporada até agora, sabe que este espaço foi ampliado, não é mesmo?

Quintal de Meredith

Para quem está por fora do que estamos falando ou ainda não acompanhou nenhum trecho da season 17, para a surpresa dos fanáticos, a série trouxe em sua nova etapa o quintal de Meredith, espaço este que recebeu diversas cenas principalmente do casal Amelia (Caterina Scorsone) e Link (Chris Carmack), ou melhor, Amelink como é conhecido.

Quer ver como foi um destes momentos? Assista abaixo uma cena divulgada no YouTube e não esqueça de ativar as legendas com opção de tradução para o português. (Caso não consiga visualizá-la, acesse o link).

Você imagina como são os bastidores deste cenário?

Por ser um cenário relativamente novo, esta é uma curiosidade que possivelmente diversos dos fanáticos tenham. Pensando nisso, trouxemos abaixo uma publicação de um perfil de fãs da série no Twitter que mostra os principais detalhes. (Se não conseguir visualizá-la, clique no link).

Pq em 15 anos nunca tínhamos visto o quintal de Meredith Grey? Pq ele simplesmente não existia! Essa parte externa foi montada na 17 temporada para fazer as cenas de Amelia e Link na quarentena. pic.twitter.com/ZO5R4iSnCp — Grey's Depressão 💉 (@greysdepressao) July 1, 2021

E então, o que você achou?

Não sabe como assistir a 17ª temporada de Grey’s Anatomy no Brasil?

Embora as transmissões já tenham se encerrado nos Estados Unidos e no Brasil se aproxime de seus momentos finais, há quem ainda tenha dúvida sobre como assistir a 17ª temporada da série no Brasil. Se este é o seu caso, confira abaixo todos os detalhes:

Onde assistir: Na Sony Channel Brasil;

Na Sony Channel Brasil; Qual o requisito: Ter um plano de TV por assinatura e que contemple este canal televisivo (Sony) em sua grade de programação;

Ter um plano de TV por assinatura e que contemple este canal televisivo (Sony) em sua grade de programação; Data de lançamento: Semanalmente, às terças-feiras;

Semanalmente, às terças-feiras; Horário: 21h;

21h; Próximo episódio: 17×16, sendo este o penúltimo da season 17.

Importante: Sabemos que este é um ponto que pode gerar dúvidas, então vale ressaltar que ainda não é possível conferir os episódios anteriores no Brasil. Isso só acontecerá quando plataformas de streaming como Amazon Prime Video e Netflix adicionarem a nova temporada em seus catálogos, algo que ainda não tem previsão.

