‘Karev’ está voltando para ‘Grey’s Anatomy’? Nós te contamos todos os detalhes!

Um registro compartilhado esta semana pela protagonista de Grey’s Anatomy, Ellen Pompeo (Meredith Grey), levantou o alerta dos fãs que começaram a se questionar: Karev (Justin Chambers) está voltando para a série? Se você ficou curioso, confira este texto até o final, pois nós te explicaremos todos os detalhes.

Fique ligado: este texto conterá spoilers da 16ª temporada da produção ABC. Assim sendo, só siga lendo se quiser ficar por dentro dos detalhes de maneira antecipada ou se já assistiu esta season, ok?

Vamos relembrar como foi a despedida de Karev?

Caso não se recorde, para encerrar a trajetória de Alex, ao invés de matar o personagem (algo que já aconteceu por diversas vezes na série), a produção do show médico decidiu que o doutor iria abandonar Jo (Camilla Luddington) e todos os seus amigos, e ficar com Izzie (Katherine Heigl), pois descobriu que tinha dois filhos com a médica.

Embora a decisão tenha contrariado diversos dos fãs, principalmente porque muitos não concordavam com a ideia de Karev ter voltado para Stevens, de acordo com a showrunner, Krista Vernoff, a história tem um objetivo.

Qual o objetivo?

Em uma entrevista que ocorreu pouco tempo após o ator deixar o elenco de Grey’s Anatomy, a produtora disse que o personagem foi mantido vivo, pois as portas seguem abertas para caso Justin queira e sinta preparado para voltar.

E qual o motivo que fez o ator deixar a série?

Se você está totalmente por fora desta discussão, Chambers pediu para sair da série alegando problemas pessoais e de saúde.

Karev está voltando para Grey’s Anatomy?

Essa é a pergunta que os fãs mais fizeram recentemente e se você se pergunta o motivo, tudo aconteceu após Pompeo divulgar alguns stories em sua conta do Instagram nos quais Justin, que agora está loiríssimo, aparece junto com Eric Dane (Mark Sloan) em um restaurante.

Sobre a volta do personagem Karev, vale esclarecer que não há nenhum indício de que de fato isso pode acontecer, pelo menos até o fechamento desta matéria (15-06-2021, às 14h) não foram revelados detalhes que indiquem o contrário.

A esperança é a última que morre!

Isso mesmo! Cabe ressaltar que a série foi renovada para a sua 18ª temporada, ou seja, caso de fato Justin tenha retornado para o show, nós o veremos na próxima season, ainda sem previsão de lançamento. E caso isso de fato ocorra, a pergunta que não quer calar é: teremos Karev loiro?

Aliás, aproveite e veja abaixo como está Chambers atualmente

Caso não consiga visualizar a publicação abaixo, acesse o link.

PARA TUDO AGORA PELO AMOR DE DEUSSSSS pic.twitter.com/SnXcaInzgp — grey's anatomy | spoilers (@greystragedia) June 12, 2021

Enquanto a temporada 18 não vem…

Você pode acompanhar através da Sony os episódios que ainda restam da 17ª temporada.

Vale lembrar que para conferir estas exibições é preciso ter um plano de TV por assinatura e que contemple a Sony em sua grade de programação. Grey’s Anatomy tem lançamentos semanais no Brasil, sempre às terças-feiras, às 21h.

