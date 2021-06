3 temas que precisam ser resolvidos na 18ª temporada de ‘Grey’s Anatomy’; nós te contamos

Embora a 17ª temporada de Grey’s Anatomy tenha terminado de maneira “satisfatória” para alguns dos fãs, há pontos em aberto e que possivelmente renderão uma próxima etapa bastante intensa e com algumas polêmicas. Quer saber mais? Nós te contamos!

Atenção: alertamos que a partir daqui este texto pode conter spoilers de exibições que não foram transmitidas no Brasil. Assim sendo, só siga com a sua leitura se quiser ficar por dentro das novidades de maneira antecipada, ok?

1º Para começar, qual será o status amoroso de Meredith?

Agora que Grey (Ellen Pompeo) está totalmente recuperada do novo coronavírus e sem DeLuca (Giacomo Gianniotti — entenda a história de Andrew acessando o link — acredita-se que finalmente ela está com o caminho livre para tentar algo a mais com Cormac Hayes (Richard Flood). Mas será que isso realmente acontecerá?

Bom, se depender da condução dos últimos episódios, sim. Além de convidar Meredith para tomar um vinho e mandar uma indireta, ou melhor, direta, Hayes e a médica trocaram alguns olhares no casamento de Maggie (Kelly McCreary), que de acordo com alguns fãs pode indicar que o próximo ship realmente acontecerá.

Lembrando que Grey’s Anatomy é conhecido por fazer e desfazer casais, então é melhor se preparar para qualquer situação, não é mesmo? [Continua depois da foto].

Reprodução – ABC

2º ALERTA DE MUITO SPOILER! Amelink vai acabar?

Ao que tudo indica, o casal deve começar a próxima temporada de uma forma bastante polêmica, isso pois diferente de Pierce que finalmente conseguiu se casar, Amelia (Caterina Scorsone) recusou o pedido de casamento que recebeu de Link (Chris Carmack).

Quer ver como foi este momento? Assista abaixo ao vídeo divulgado no YouTube e não esqueça de ativar as legendas com opção de tradução para o português. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

Aqui vale um PS: Cabe ressaltar que a história de Amelia já vinha dando indícios de que isso possivelmente ocorreria, pois a médica tem questões pessoais que gostaria de resolver primeiro. Além disso, diferente do desejo de seu companheiro, Shepherd não quer ter mais filhos.

3º Mais um triângulo amoroso em Grey’s Anatomy?

Já que o triângulo amoroso que era esperado entre Grey, Hayes e DeLuca não rolou, pode ser que o show médico invista em outros três personagens, você imagina quais? Assista abaixo ao vídeo e nós continuamos em seguida, combinado?

Embora no fim das contas Levi (Jake Borelli) tenha ido ficar com seu amor, Nico (Alex Landi), há uma grande dúvida se as investidas de Mason continuarão na 18ª temporada.

Sobre o questionamento feito anteriormente, como muitos sabem, o relacionamento dos médicos foi bastante conturbado até agora e a dúvida que possivelmente será respondida em breve é se eles de fato ficarão juntos ou se o doutor responsável pelo teste de vacinas contra Covid-19 aparecerá em mais alguns momentos e fazer parte de um triângulo amoroso. E você, o que acha que acontecerá?

Sobre a 18ª temporada de Grey’s Anatomy

Mesmo com as mais diversas especulações, Grey’s Anatomy foi confirmada para sua próxima season, porém ainda sem previsão de lançamento.

Mas fique tranquilo, acompanhe nossa página, pois traremos novidades diárias sobre a série.

