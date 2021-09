Mulher revela detalhes sobre pênis decepado que encontraram em seu quintal

O caso de uma mulher argentina repercutiu recentemente, após encontrarem um pênis humano decepado em um frasco no quintal de sua residência. E embora o fato estivesse rodeado de mistérios, alguns detalhes extras foram revelados em uma mensagem de áudio enviada para um vizinho.

De acordo com detalhes compartilhados pelo portal Publimetro Chile, o órgão sexual foi encontrado com os testículos, pelo filho da mulher, cuja identidade não foi revelada. “Dá para acreditar que meu filho começou a cortar a grama e encontrou um pênis em uma garrafa, no jardim da minha casa?”, relatou a mulher, impactada, em parte de sua mensagem.

Ainda surpresa com o “achado”, ela disse: “Você tem TV a cabo porque minha casa vai sair no noticiário, só agora estou me acalmando, meio engasgada, dá pra acreditar que meu filho começou a cortar a grama e encontrou um pênis em uma garrafa, no jardim da minha casa, um pênis com testículos humanos?”, acrescentou.

Por fim, segundo informações do Publimetro, a mulher ressalta em sua mensagem de áudio sobre a presença policial em sua residência. “Até quase agora os militares e a polícia científica estavam aqui. Então, agora eles encontraram em minha casa. Estou com um nó no estômago”.

Não foram revelados detalhes adicionais até o momento sobre este caso.

