Homem encontra peixe ‘monstruoso’ durante passeio na praia; veja fotos

Qual seria a sua reação se estivesse caminhando pela praia e desse de cara com um peixe semelhante ao que você acabou de ver na capa desta notícia? Caso tenha dúvidas ou prefira não opinar, uma espécie de aparência considerada “monstruosa” foi encontrada morta recentemente em uma praia da Califórnia, nos Estados Unidos.

Conhecida como “peixe-futebol do Pacífico”, esta espécie, que acredita-se ser uma fêmea, foi encontrada em uma área de proteção chamada “Parque Estadual Crystal Cove” em um evento considerado raro, isso porque ela vive abaixo de 900 metros de profundidade.

Você pode se interessar por:

Organização compartilhou mais detalhes sobre o peixe

Através de uma publicação no Facebook, o Crystal Cove State Park esclareceu algumas informações adicionais sobre esta espécie encontrada. Confira abaixo:

“Seus dentes, como cacos de vidro pontiagudos, são transparentes e sua grande boca é capaz de sugar e engolir presas do tamanho de seu próprio corpo. Enquanto as fêmeas podem atingir comprimentos de 7 metros, os machos só crescem cerca de 30 centímetros de comprimento e seu único propósito é encontrar uma fêmea e ajudá-la a se reproduzir”. Eles ainda acrescentaram: “Ver um verdadeiro pescador intacto é muito raro e não se sabe como ou porque o peixe acabou na costa”.

E então, está curioso? Confira abaixo algumas fotos compartilhadas no perfil do Facebook do Crystal Cove State Park.

Reprodução – Crystal Cove State Park

Reprodução – Crystal Cove State Park

Rep. – Crystal Cove State Park

Veja também estas sugestões: