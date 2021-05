Vídeo flagra momento em que carro de luxo escapa de guincho e atinge outro veículo; veja

“Alguém sendo demitido”, esta é a legenda de um vídeo compartilhado no TikTok pelo usuário @cars e que já soma mais de 19 milhões de visualizações. Se você está curioso para saber o que aconteceu, a gravação flagra o momento em que um carro de luxo escapa de um guincho e atinge outro veículo.

Ao analisar as imagens, é possível ver que uma pessoa, cuja identidade não foi revelada, está registrando o manuseio do carro, quando é surpreendida pela queda repentina do veículo.

No vídeo, é possível perceber ainda que a caminhonete que foi atingida acaba se chocando contra outro carro que está estacionado logo atrás.

Não foram revelados detalhes sobre o local em que o fato aconteceu, porém as imagens demonstram o ocorrido.

Internautas compartilharam suas impressões sobre o vídeo

Além das visualizações, o vídeo rendeu diversos comentários, dentre eles:

“Este ano você não come família”;

“Eu sempre imaginei isso, mas nunca tinha visto”;

“Isso é um erro caro”.

E então, está curioso e quer ver como tudo aconteceu? Assista abaixo ao vídeo divulgado no TikTok. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

