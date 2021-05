Vídeo registra momento em que homem é perseguido por leão da montanha durante caminhada; assista

Qual seria a sua reação se estivesse fazendo uma caminhada matinal e desse de cara com um leão da montanha? Se você tem dúvidas sobre esta pergunta, um vídeo divulgado recentemente no Facebook e também no YouTube mostra uma situação vivida por Jared Smith, que é morador de Salt Lake, nos Estados Unidos.

Em entrevista ao FOX 13, o homem relatou que estava fazendo sua caminhada, quando deu de cara com o animal e recuou, seguindo as orientações dadas por especialistas. Na gravação, pode-se escutar ele dizendo em inglês: “Estou indo embora, prometo que não vou incomodá-lo”.

Sobre seguir as orientações em casos de encontros com animais selvagens, a informação foi confirmada por Faith Heaton Jolley, da Divisão de Recursos de Vida Selvagem de Utah: “Ele basicamente seguiu todas as recomendações que damos. Torne-se grande, use uma voz alta, mantenha contato visual e recue devagar”, relatou. De toda forma, mesmo seguindo as sugestões, pode-se perceber que o puma (nome como também é conhecido o leão da montanha) não desistiu de segui-lo.

Veja também estas sugestões:

Embora o susto, Smith relatou que após aproximadamente 5 minutos o felino acabou desistindo da perseguição e permitiu que ele seguisse seu caminho de volta para casa. Em sua conversa com a Fox, o homem relatou que a sua maior preocupação era com a família. “Eu tenho uma esposa e um filho e penso que preciso ter certeza de que vou voltar para casa após isso”.

Por fim, o homem relatou como essa experiência o afetou: “Isso definitivamente me abalou mais do que as centenas de horas que passei caminhando e escalando e outras experiências ao ar livre, apenas por causa da natureza prolongada disso”, afirmou.

E então, está curioso e quer ver como foi este momento? Confira abaixo o vídeo divulgado no YouTube. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

O que acha de assistir mais um vídeo?