Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco de 1 a 3 de outubro de 2021

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco.

As previsões para cada signo do zodíaco:

Áries

Você é muito orgulhoso e forte; isso o ajudará a ter sucesso em tudo o que faz, mas você deve controlar seu temperamento e não ser tão controlador. Sexta-feira de estar com muitas energias positivas ao seu redor e oportunidades.

Um novo contrato de trabalho pode chegar. A sorte chega com os números 1 e 49. Será um final de semana de muito trabalho para colocar em ordem suas ideias para um futuro melhor. Um novo amor pode fazer um convite e causar uma ilusão.

Uma separação pode acontecer por ciúme. A oportunidade de fazer uma viagem está chegando. Um animal de estimação chega à sua vida. A energia do lar melhora. Procure economizar e não faça gastos desnecessários. Você resolve problemas.

Touro

A persistência e força estarão do seu lado. É hora de ser persistente em tudo relacionado aos negócios para alcançar o sucesso, mas lembre-se que nem tudo na vida é trabalho.

No local de trabalho, uma revisão acontece na sexta-feira; controle seu humor e lide bem com os colegas de trabalho. Tente alcançar o sucesso em tudo o que fizer.

Fim de semana de muito amor e tranquilidade na vida amorosa. Para os solteiros, um amor muito compatível surgirá em sua vida. Você vai ter sorte nestes dias com os números 5 e 61.

Procure não falar muito sobre seus planos; lembre-se que a inveja está por toda parte e é melhor não provocar. Cuide da sua saúde.

Gêmeos

Seu talento fica evidente e você se torna o centro das atenções; prepare-se para receber olhares. Sexta-feira de cansaço da rotina; seu signo sempre gosta de estar em movimento e se entedia facilmente do ambiente de trabalho.

É hora de buscar novas oportunidades. Fim de semana de viagem com a família. Coloque trabalhos e documentos em ordem. Um amigo pode se apaixonar por você e vai falar sobre relacionamento; deixe seus sentimentos claros para não ter confusões.

Lembre-se que alguém pode se machucar se você não tomar cuidado com suas ações. Você ganha dinheiro extra com uma venda. Você terá sorte com os números 4 e 38.

Câncer

As mudanças estão chegando e o ajudam a se reinventar completamente. Sexta-feira de reuniões no seu trabalho para conversar sobre melhores condições; apenas deixe para falar apenas o que já está resolvido e certo.

A sorte aumenta no sábado com os números 8 e 31. Tente usar mais o azul para atrair mais abundância. Um amor do signo de Capricórnio ou Peixes voltará em sua vida para ter algo sério.

Tenha muito cuidado nas ruas e fique atento para evitar roubo. Um convite chegará. Você pode ganhar dinheiro extra. Você sai para passear com o seu parceiro e passa bons momentos na sua vida.

A positividade também chega para a família. Não deixe a preguiça dominar e planeje este negócio que pode trazer bons frutos.

Leão

Dias de boa fase na vida financeira. Evite apenas cair em tentações que o desviam dos seus objetivos; seja mais perseverante. Sexta-feira de pressa para terminar tudo o que tinha nos planos do trabalho.

Você deve ser mais organizado com o seu tempo. Um amor do passado o procura para voltar e é melhor analisar bem tudo e não deixar apenas a carência falar alto.

Cuide dos problemas renais ou intestinais com uma melhor alimentação. Você paga uma dívida. Você recebe um convite e vive bons momentos .

Algo precisará ser consertado. Não brigue mais com sua família e lembre-se de ver o lado positivo. A sorte chega no domingo com os números 12 e 30.

Virgem

Reflita sobre o que é melhor para o seu futuro e olhe mais para dentro de você. Seu signo busca sempre o bem-estar em todos os sentidos e é o momento ideal para alcançar também seus objetivos.

Sexta-feira de mudança de trabalho ou reuniões importantes. Um convite chegará e você vai se divertir muito. Tenha cuidado com os problemas com um ex e procure ficar em paz; não busque uma reconciliação porque depois você vai se decepcionar.

É melhor continuar avançando na sua vida amorosa e conhecer pessoas mais compatíveis. Procure não falar muito sobre sua vida privada e lembre-se que nem todo mundo quer ver você feliz.

A sorte chega nesta sexta-feira com os números 4 e 26. Tente usar mais amarelo ou dourado para atrair abundância.

Libra

Você está no momento ideal e com sorte. Tente aproveitar as boas energias e se esforce para alcançar todos os objetivos que você tem em mente.

Aprenda a superar as adversidades e não se deixe vencer tão facilmente. Uma viagem feliz se aproxima. Um animal de estimação pode surgir na sua vida.

Você recebe dinheiro e deve investir com consciência. O convite para um casamento chegará. Tenha atenção com problemas respiratórios ou infecções; evite fumar.

Você atrai alguém pelo carinho, mas deve priorizar a honestidade. A sorte chega com os números 07 e 66.

Escorpião

O universo é abundante e você está no momento de se conectar com esta abundância. Tente mentalizar e pensar positivo para conseguir o que você tanto deseja na vida.

O orgulho não levará você a lugar nenhum, pois é melhor ser humilde e abrir caminho para o sucesso. Nesta sexta-feira você vai ter muita pressão no trabalho, mas deve se acalmar porque a recompensa virá.

Uma reunião com pessoas é planejada e tudo sai muito bem; divirta-se. Supere rancores. Cuide bem dos seus dentes. Não procure amores impossíveis e lembre-se que contos de fadas não existem.

É hora de sair e conhecer novos amores. A sorte aumenta neste domingo com os números 09 e 13; use o vermelho para atrair sorte.

Sagitário

É hora de ser verdadeiro e acreditar em seus objetivos; mantenha sua mente positiva. Evite desanimar por tristezas e problemas financeiros; é hora de analisar seus verdadeiros objetivos e persistir com consciência.

Nesta sexta-feira você faz pagamentos e descobre que precisa administrar melhor sua renda. Não busque novamente um amor do passado; é melhor começar a conhecer pessoas que sejam mais compatíveis com você.

Você recebe um convite e se diverte bastante. Você pode encontrar um novo amor que trará felicidade. Você tem sorte com os números 16 e 40 na sexta-feira. O mais é ter paciência com quem você ama.

Capricórnio

Durante este final de semana você vai analisar mudanças positivas. É hora de aprender com tudo o que já viveu e evitar cair nos mesmos erros no futuro. Seu signo tende a repetir situações por ser muito confiante, mas você já deve estabelecer um limite e buscar o sucesso.

Uma viagem será planejada ou acontece. Você conserta algo. Um amor do passado deseja voltar e pode entrar em contato.

Cuide dos problemas estomacais e intestinais com uma alimentação mais saudável. É hora de ter mais atenção com seus hábitos.

Você está com muito trabalho e deve colocar em dia tudo o que você faz. A sorte chega os números 18 e 77, principalmente na sexta-feira.

Aquário

Momento de muita reflexão sobre a sua vida e decisões que o fazem planejar o futuro de forma mais concreta. Olhe para os seus sentimentos com atenção.

Seu signo não deve se deixar levar impulsos e precisa pensar bem, com a cabeça fria, para descobrir o que quer realmente fazer.

Um relacionamento pode ser consolidado. Você fará uma viagem ou resolve algo importante trabalho. O sábado será de diversão, mas é preciso ter cuidado com o consumo de álcool para não se arrepender.

Você decide consertar algo em sua casa. Alguém do signo de Áries ou Gêmeos o fará muito feliz. Um convite chega para o domingo. Seus números da sorte são 03 e 28 e sua cor é o azul.

Peixes

Você está passando por uma fase de conhecer novas pessoas para iniciar relacionamentos amorosos, então não feche e permita que o amor entre na sua vida.

Talvez você até possa encontrar amor duradouro, mas evite começar algo no seu ambiente de trabalho ou de forma obscura; é melhor procurar o amor certo.

Nestes três dias você estará com muita sorte ao seu redor, principalmente para os negócios. Na sexta você vai ter muito trabalho e vai para reuniões de última hora, só tente não descontar a raiva nos colegas.

Você se lembra de alguém do passado; tenta ficar em paz para não sentir mais culpa. Você muda seu visual. Você terá sorte neste final de semana com os números 15 e 30; use o vermelho para aumentar as boas energias.