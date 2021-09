Os signos que se importam com o amor agora

De 28 a 30 de setembro de 2021, a Lua enstará minguando em Câncer, uma fase que pode trazer questões sobre o equilíbrio nos relacionamentos e colocará um foco importante na vida amorosa, principalmente para três signos do zodíaco.

Confira quais são:

Touro

É possível que o afeto o domine e proporcione momentos muito íntimos. Evite apenas fazer cobranças movidas pela carência e busque se aproximar tranquilamente do outro, já que as emoções e os pensamentos podem se desequilibrar um pouco. Não fique desmotivado se as coisas não forem do jeito que você deseja e comece a fazer pequenas mudanças para chegar mais perto dos seus desejos. Aposte no diálogo construtivo.

Virgem

A vontade de se aproximar de quem ama irá aumentar e você deseja se sentir apoiado, cuidado e desejado, seja nos relacionamentos amorosos ou nas amizades. Tire um tempo para descansar e recuperar as energias, pois o cansaço pode aumentar algumas frustrações. Esta sensibilidade não afetará se você confiar nas pessoas certas para se vincular. Lembre-se que o verdadeiro afeto não pode ser comprado. Cuidado com impulsos na vida financeira.

Confira mais sobre os signos:

Peixes

A sensibilidade irá aumentar consideravelmente e sua mente se une ao coração para determinar as necessidades agora. Evite entrar em dramas e prefira dar espaço para que a reciprocidade seja natural; também fique atento a quem não valoriza quem você é e comece a se questionar sobre o quanto estas relações ainda valem a pena. Lembre-se de ter paciência, mas enfrentar a realidade para não cair em ilusões.

Já soube que o Mercúrio retrógrado em Libra começou?

Até 17 de outubro de 2021, Mercúrio estará retrógrado estará em Libra, uma fase delicada que pede alguns cuidados. Confira como aproveitar este momento de forma positiva acessando nossa parceira Nova Mulher clicando aqui!