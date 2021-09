Os signos que amam, mas se confundem nos relacionamentos

Alguns signos do zodíaco podem amar intensamente, mas mesmo assim enfrentam problemas ao se confundir e encarar os relacionamentos de uma forma que traz problemas.

Confira quais são:

Áries

O ariano sempre inicia seus relacionamentos com muita paixão e emoção. Eles não ligam para seguir regras e entram de cabeça na conquista, colocando o outro em um foco importante na sua vida, pois são persistentes quando desejam algo. No entanto, este signo pode ficar um pouco confuso quando a relação se consolida e não sabe o que fazer em uma conexão tranquila. Isso pode causar o desinteresse ou a busca por maneiras de acrescentar aventura na convivência, mesmo que isso signifique ter altos e baixos.

Gêmeos

O geminiano ama ser conquistado e conquistar, pois está uma fase de descoberta e muita novidade para ele. O romance, conexão e convivência tendem a serem muito significativas quando o amor começa a ser nutrido, mas eles podem ter dificuldade de lidar com a estabilidade ou rotina. É possível que ele se afaste um pouco e busque novas saídas para manter as emoções que despertam curiosidade em suas vidas, algo que tende a ser dolorido para alguns parceiros que se sentem deixados de lado.

Libra

O libriano pode passar por etapas de sentimentos intensos durante a conquista, onde o outro se sente priorizado de muitas formas. No entanto, é possível que com o tempo e a vivencia de um amor mais tranquilo, este signo volte a colocar outros relacionamentos como sua prioridade, principalmente os amigos. Sem o diálogo, ele pode perder constantemente a conexão com pessoas que o amam muito, mas se sentem excluídas.

Capricórnio

O capricorniano busca uma história de amor construída com dedicação e de forma única, por isso o momento da conquista e consolidação dos sentimentos é tão marcante para eles. Infelizmente, toda a intimidade e admiração podem perder o sentido se ele não sentir que o outro está no mesmo ritmo que ele. As exigências podem se tornar grandes e a busca por sentido a todo momento o impedem de viver a conexão com leveza e no presente.