Os signos do zodíaco que desafiam no amor

Alguns signos do zodíaco podem ser muito apaixonados, mas são desafiadores quando o assunto é viver o amor em um relacionamento.

Confira quais são:

Touro

O taurino gosta de ter relacionamentos repletos de cumplicidade e convivência, mas ele possui um lado teimoso que é muito desafiador na vida a dois. Este signo não pode ficar calado quando as coisas são feitas de uma forma que ele não considera a adequada, levando um pouco de dificuldades ao se adaptar as diferenças do parceiro. É possível que ele questione os próprios sentimentos quando as opiniões são muito opostas.

Gêmeos

O geminiano pode ter muito encanto e desenvoltura para lidar com suas relações de forma leve, mas ele também possui um lado muito desafiador. Isso acontece porque este signo gosta de cultivar sua independência e liberdade, movimentando-se e mudando de ideia constantemente. Essas características não são facilmente compreendidas por qualquer parceiro e faz com que ele se sinta sufocado com cobranças do outro. Ele não gosta de ser pressionado e pode fugir quando sente que isso está acontecendo.

Confira mais:

Escorpião

O escorpiano pode ter relacionamentos que significam muito em sua vida e embarcam em emoções intensas, que nem sempre são bem compreendidas. Ao ser muito a flor da pele, os momentos de crise também se intensificam e é desafiador superar as fases complexas sem entrar em embates. Muitos podem guardar mágoas ou se distanciar para tentar lidar melhor com os problemas.

Aquário

O aquariano pode ser um parceiro que inova em pensamentos e emoções na relação, mas também desafia ao ter dificuldade de se aprofundar na resolução de conflitos sentimentais. Ele pode não dar o braço a torcer e se distanciar emocionalmente quando os problemas aumentam, tornando a comunicação complexa. Tudo o que pode ser considerado drama acaba assustando-o de alguma forma.