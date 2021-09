Os signos que se perdem no mundo das emoções

Lidar com as emoções, principalmente quando elas são muitas e complexas, é uma tarefa muito delicada. Por isso, alguns signos podem se perder nestas fases.

Confira quais são:

Touro

O taurino pode fazer tanto esforço para bloquear suas emoções que acaba explodindo nas piores horas. Ele tenta analisar as questões, mas acaba se sobrecarregando com tantos pensamentos, principalmente se tem resistência a pedir ajuda e quer resolver tudo sozinho. Podem procurar refúgio em decisões que nem sempre são as melhores.

Gêmeos

O geminiano tentará ser prático e lógico com questões profundas e ao não ver resultados acabam se descontrolando emocionalmente. Quando isso acontece já não se sente confortável em lugar nenhum e perdido na hora de buscar ajuda. Nem sempre recorrem aos melhores conselhos e se deixam levar por ações complexas.

Câncer

O canceriano é de emoções intensas e nem sempre consegue lidar com elas de forma construtiva. Ficam em crise e indecisos sobre as iniciativas, afastando-se de quem poderia ajudá-los a compreender o que estão passando. O afeto pode se tornar uma saída, mas também um problema se eles não pensam bem nas influencias que aceitam em suas vidas.

Leão

O leonino tende a ficar muito sobrecarregado e a flor da pele quando suas emoções se desequilibram. Eles tendem a ter pessoas por perto para desabafar e assim se sentem melhor, mas podem passar por fases dramáticas e até tomar decisões controversas para tentar esquecer estas questões. Alguns podem cometer excessos.