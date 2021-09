Os signos que causam uma primeira impressão forte

A primeira impressão desperta emoções e conexões nas pessoas. Elas podem até mudar mais tarde, mas alguns signos são muito marcantes neste primeiro contato.

Confira quais são:

Áries

A confiança do ariano domina as primeiras impressões, pois ele não tem medo de arriscar mostrar de cara o que é e quer. Seu ladoenérgico também pode ser muito divertido, já que gostam de viver aventuras e aproveitar o momento. Este signo tem um orgulho inabalável e se permite viver com paixão.

Leão

O leonino sempre marca as primeiras impressões por sua personalidade forte e que se conecta com as outras pessoas positivamente ou negativamente. Ele não passa despercebido porque tende a expressar sua identidade, deixando transparecer seu lado extrovertido e seguro. Por vezes, sabe como aproveitar suas qualidades da melhor maneira.

Libra

O libriano chama a atenção com a simpatia e se abre para estabelecer conexões com as pessoas, sejam superficiais ou mais profundas. Este signo gosta muito de socializar e tenta causar impressões positivas ou charmosas, porque sabem expressar sua personalidade gentil sem pressionar ou exagerar.

Sagitário

O sagitariano se mantém aberto para aventuras ao lado das outras pessoas, não importa se a acaba de conhecer ou não. Ele é falante e atrai a atenção quebrando o gelo dos ambientes. Este signo não tem medo de tomar iniciativas e permite que sua honestidade sobre a vida cause um impacto nos outros.

Capricórnio

O capricorniano exala determinação e tende a confiar em sua importância no mundo. Ele não se esconderá e, por mais que não se torne o centro das atenções, determina seu espaço com honestidade, integrando os grupos com facilidade. Até mesmo quando este signo é mais sério, consegue se desenvolver com as experiências que acumulou sabiamente em sua trajetória e lutas.

Aquário

O aquariano está sempre tentando mostrar sua autenticidade e pode ser muito aberto para se integrar rapidamente nos ambientes em que compartilha coisas em comum. Ele também se abre para novas descobertas. Este signo facilmente se destaca por movimentar as estruturas e romper com o que estava estabelecido de forma corajosa.