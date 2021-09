Os signos mais afiados do zodíaco

Alguns signos do zodíaco costumam ter respostas rápidas e que não tendem a ser nada sutis, por isso são conhecidos por serem afiados.

Confira quais são:

Áries

O ariano é de pensamento e iniciativas rápidas. Por isso, este signo não teme ser ousado e falar o que acha sem papas na língua. Quando se sente ameaçado ou quer provar sua razão, rapidamente usará argumentos e palavras que não levam conta a sutileza. É possível que sejam vistos como teimosos e prontos para a briga.

Leão

O leonino tem facilidade para se expressar e se tornar rapidamente o centro das atenções. Dizem o que acham que não pode ser calado, por vezes de forma decidida, mas também impulsiva. Especialmente em disputas por território, este signo não poupa suas palavras e tem intensidade suficiente para colocar os adversários em modo de defesa.

Escorpião

O escorpiano é sensível e intuitivo em sua personalidade, mas isso também o entrega facilidade em levar as coisas para o lado pessoal. Seu modo defensivo é forte e ele sempre mantém desconfianças, o que os leva a se proteger rapidamente se acham que isso é necessário. Não temem o julgamento se acham que estão certos e atacam no ponto fraco do outro, pois sabe como fazer isso.

Capricórnio

O capricorniano é firme em suas opiniões e tende a ter muita consciência do poder da palavra. Nem sempre é tão rápido em suas respostas, mas tenta ser certeiro e afastar ameaças da sua vida de uma vez por todas. Ele logo ganhará a fama de teimoso e quem compra briga com ele não ganhará uma batalha de mão beijada, pois ele não é flexível e guarda muito bem as atitudes alheias para usar a seu favor.

Aquário

O aquariano tem um grande poder de reflexão e racionalidade. Não é fácil desestabilizá-lo emocionalmente e sua comunicação é uma arma usada com muita inteligência. Tende a ser rebelde e luta pelo o que acredita como se nada mais importasse. Este signo faz-se ser ouvido e se precisa assumir uma postura fria o fará.