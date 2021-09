Os signos que mais sofrem quando um interesse amoroso desaparece

Alguns signos do zodíaco podem tentar não demonstrar, mas ficam bem abalados quando um interesse amoroso desperece da sua vida sem dar explicações.

Confira quais são:

Gêmeos

O geminiano constrói laços que fluem naturalmente, mas sempre será um signo muito curioso. Por isso, ele se sente mal quando alguém desaparece da sua vida sem explicações. O ego pode ficar ferido, mas ele questiona muito mais as razões que levaram isso a acontecer. É possível que ele vá atrás de respostas para poder seguir em frente de verdade.

Virgem

O virginiano é detalhista e conquistador quando está interessado em alguém. Por isso, ao descobrir que o sentimento não era recíproco, ele lida com o afastamento repentino com frustração e mágoa. É provável que ele se sinta usado de alguma forma e não poupe as indiretas, mas depois tentará transmitir indiferença.

Confira mais:

Leão

O leonino tende a se interessar bastante e viver paixões intensas. Por isso, se alguém desaparece repentinamente, ele se sentirá subestimado e ficará de orgulho ferido. Ele não passa por muitas experiências do tipo, mas pode guardar bastante rancor quando isso acontece. Este signo tenta seguir em frente para mostrar que está bem rapidamente, mas no fundo mantém suas dores.

Aquário

O aquariano é desapegado, mas também fica muito entusiasmado quando se interessa verdadeiramente. Por isso, ele se sentirá bem afetado se alguém desaparecer ou cortar o vínculo antes que ele possa aproveitá-lo mais. Este signo também é orgulhoso e pode gostar de manter os contatos, de forma que ele apenas decida o rumo das coisas quando quer.

Peixes

O pisciano pode se encantar de forma muito intensa, mas nem sempre mostra o que sente de verdade rapidamente. Quando alguém some da sua vida sem dar explicações, ele pode ficar inseguro e tende a se perguntar onde errou. Esta fase de perguntas pode deixá-lo vulnerável e sensibilizado mesmo que não tenha tantos sentimentos assim pelo outro.