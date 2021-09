Os signos que se apegam excessivamente do que não deveriam

Alguns signos do zodíaco são muito apegados e persistem neste comportamento até mesmo quando algo já não os faz bem.

Confira aqueles que permanecem atados ao que não deveriam:

Touro

O taurino pode ser muito persistente em suas relações e busca que tudo seja construído de forma estável, sobre bases sólidas. Quando o apego se torna uma obsessão que passa por cima da racionalidade, este signo pode sabotar a própria felicidade. Ele irá reprimir os sentimentos ruins até que se transformem em ira, o que o fará explodir em algum momento e piorar as situações.

Câncer

O canceriano tende a ter uma conexão profunda com tudo o que o toca emocionalmente e por isso constrói laços fortes. Infelizmente, eles podem suportar o sofrimento e a decadência dessas relações quando permitem que uma dependência seja criada. Isso faz com que pessoas possam tirar vantagens dos seus sentimentos e roubar sua energia positiva.

Escorpião

O escorpiano é intuitivo, mas também é muito emotivo. Sua persistência e profundidade podem consolidar seus apegos de forma perigosa quando ele passa a ignorar realidades dolorosas que estão escancaradas. É preciso que ele não romantize as dificuldades e não vulnere seu emocional para apenas provar que não estava enganado com uma conexão.

Peixes

O pisciano pode ser muito mente aberta, mas sua sensibilidade nas conexões sempre tomará um lugar importante e que pode causar dependência. Ele se acostuma a absorver as emoções das outras pessoas e lidar com os problemas alheios sem se dar conta. Os fardos tendem a fazer signo refém de problemas ou frustações por muito mais tempo do que deveriam.