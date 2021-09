Os signos que sentem que os sentimentos e emoções são grandes desafios

Todo ser humano possui um mundo de sentimentos e emoções que pode ser enorme e complexo. No entanto, alguns signos podem temer de alguma forma acessar tudo isso, sentindo que este é um processo extremamente desafiador.

Confira quais são:

Áries

O ariano possui uma conexão repleta de energia e iniciativa com seus sentimentos ou emoções, mas isso também acaba o precipitando em determinados momentos. O impulso o faz por vezes não compreender e passar por cima daquilo que sente verdadeiramente. Ele precisa dedicar tempo a reflexão ou até pedir ajuda para começar a lidar com suas emoções de forma mais positiva.

Escorpião

O escorpiano tende a ser sensível e intuitivo, mas isso contrasta bastante com seu pensamento excessivo e crítico consigo mesmo. Por mais que se conecte com um mundo enorme de emoções e sentimentos que podem ser transmitidos, ele tende ter dificuldade para exteriorizar e superar as dores, guardando mágoas que o impedem de seguir em frente. Este mecanismo o faz dar voltas, se confundir e até mesmo odiar o que sente. Quando aprende a compreender seu interior, constrói uma intuição imbatível.

Descubra mais:

Capricórnio

O capricorniano pode buscar a estabilidade e equilíbrio para muitas áreas em sua vida, mas nem sempre consegue fazer isso com os sentimentos e emoções. Como teme o que os outros irão pensar e também julga muito a si mesmo, não vai até a raiz daquilo que sente. Quando isso acontece se sobrecarrega, desconfia e guarda detalhadamente até o que o machuca. É preciso aprender a permitir-se sentir para poder compreender.

Aquário

O aquariano tende ser um signo que analisa as próprias emoções, pensando nelas por vezes de forma muito racional ou até mesmo crítica. Isso o faz ótimo para aconselhar, mas não contribui na hora de expressar o que sente. Ele pode acumular a dor e emoções que o afastam de pessoas importantes, pois elas não conseguem compreender o que está acontecendo. Quando isso é trabalhado e superado, passam a se conectar com sua própria essência e com quem é importante de forma mais saudável.

Peixes

O pisciano é muito emocional, mas sua sensibilidade também pode fazê-lo lidar com sensações profundas e complexas. Ele nem sempre consegue ser estável por lidar com tanta coisa ao mesmo tempo e ainda absorver a energia ou problemas alheios. Isso afeta bastante seu comprometimento e pode isolá-lo tempo em períodos de crise, fazendo-o se sobrecarregar e perder um tempo valioso que poderia ser dedicado à resolução.