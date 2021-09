Os signos que sentem intensamente os efeitos do Mercúrio retrógrado em Libra

O Mercúrio retrógrado em Libra foi iniciado e influenciará intensamente a vida de alguns signos do zodíaco até 17 de outubro. Esta fase pode trazer conexões importantes com o passado que precisa ser superado e os desequilíbrios que atuam negativamente de alguma forma.

Confira quem não escapará de forma alguma dos efeitos:

Câncer

Momento de não tomar decisões drásticas e que podem gerar arrependimento ou mudança de ideia mais tarde. Algumas memórias importantes podem tomar a sua mente e precisam ser processadas com compreensão e paciência, principalmente tudo aquilo que envolve o amor e relacionamentos do passado. Lembre-se do poder de se curar para poder ter mais amor próprio, aproveitando assim sua conexão com as pessoas especiais em sua vida verdadeiramente. É hora de ter responsabilidade dobrada com a vida financeira!

Escorpião

Este é um momento de crescimento que pede a reflexão e conexão com a intuição. Como o sexto sentido tende a aumentar, a percepção se expande e pode trazer boas oportunidades. Evite ficar preso a ideias, emoções e sentimentos que sabotam de alguma forma. Se sentir desconfianças, é melhor agir com cautela e observar. Lembre-se que as palavras também devem ser cuidadas, pois a comunicação tende a falhar. Não se sinta mal ao reservar um tempo sozinho e repensar alguns vínculos.

Confira mais sobre os signos:

Capricórnio

Evite basear sua vida em metas superficiais e ilusões. É hora de realizar tudo, principalmente o trabalho, com foco e tranquilidade; reserve um tempo para interiorizar mais estas questões, mas não deixe de ouvir os outros. Não tema buscar segundas opiniões ou colaborar, mas prefira se envolver com pessoas de confiança, permitindo que sua intuição atue. É hora de compreender erros, acertos e se libertar de amarras que não o permitem enxergar além.