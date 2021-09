Os signos que irão abrir mão do controle durante o Mercúrio retrógrado em Libra

Até 18 de outubro de 2021, Mercúrio permanecerá retrógrado em Libra, uma fase que promete trazer um pouco de dramas e imprevistos para alguns signos que já não irão poder manter o controle excessivo.

Confira quais são:

Touro

Imprevistos, atrasos e cancelamentos podem movimentar sua vida durante esta fase, por isso não determine que as coisas devem acontecer apenas do seu jeito. Supere a frustração investindo no jogo de cintura para se adaptar e descobrir formas de crescer com as situações que surgem. Este pode ser um momento importante para se conectar com as pessoas queridas, deixando as circunstâncias em segundo plano ou superando aquilo que já ficou no passado. Diálogos importantes tendem a acontecer.

Virgem

Lembre-se que os detalhes são importantes, mas podem mudar em todo o tipo de meta ou ação que envolve também as outras pessoas. Tenha suas habilidades bem definidas para usá-las quando for necessário, mas não se feche a apenas uma solução; é hora de explorar e criar novas ferramentas também. Essa expansão de pensamentos e sentimentos o ajudará a identificar o que realmente faz a diferença na sua vida ou ações de forma positiva. Este é um momento importante de avaliação e também pode causar alguns cortes necessários naquilo que já não serve mais.

Confira mais sobre os signos:

Leão

Algumas questões ficarão mais claras agora e é preciso ver as razões que fizeram algo dar certo ou não. Não se apegue tanto a pensamentos fechados e permita compreender tudo de forma mais expansiva; seus planos futuros irão se enriquecer e agradecer muito este novo olhar. Lembre-se que é importante reservar um tempo a sós e diminuir o ritmo para deixar o pensamento fluir. Não se sobrecarregue para poder ter tempo de qualidade e crescimento com você mesmo!