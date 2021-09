Os signos mais afetados pelo Mercúrio retrógrado em Libra

Em 27 de setembro Mercúrio, o planeta da mente, comunicação e intelecto, retrógrada em Libra, marcando um momento de entendimentos ou finalizações de ciclos que não será fácil para alguns signos.

Confira quais são:

Áries

Indecisões e confusões podem tirar a harmonia de relacionamentos ou desafiar sua paciência. Lembre-se que é preciso resolver tudo com calma e sensatez, mantendo a saúde física, mental e emocional, começando a curar feridas que ainda estão abertas. Pense em ampliar suas conexões e também aproximá-las. A sinceridade precisa ser usada, mas com cuidado, pois as palavras podem trair ao invés de serem claras.

Gêmeos

A tensão pode tirar seu foco de romance e alegrias, não permitindo que as boas energias fluam naturalmente como antes; suas amizades podem ajudar a superar frustrações. É hora de apostar na calma e criatividade para resolver os contratempos. Questões do passado também podem povoar a mente pedindo resoluções; é preciso pensar bem e planejar as ações.

Confira mais sobre os signos:

Libra

Esta fase pode ser desafiadora e gerar revelações internas importantes. Assuntos maus resolvidos do passado pedem resolução para que seja possível fechar ciclos e seguir em frente da melhor forma. É provável que a vida amorosa ou amizades vejam o passado retornar, mas é necessário colocar alguns limites. Lembre-se que as dinâmicas de relação devem evoluir positivamente. É hora de levar suas necessidades em conta.

Quer saber o que esta semana reserva para a vida amorosa?

A última semana de setembro de 2021 pode trazer surpresas para a vida de todos os signos do zodíaco. Confira o horóscopo do amor acessando a nossa parceira Nova Mulher clicando aqui!