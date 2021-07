Telescópio da NASA sofre pane no espaço e especialistas iniciam operação para restaurar computador de carga útil

A NASA está tomando medidas adicionais para investigar o problema do computador de carga útil do Telescópio Espacial Hubble, que começou em 13 de junho, suspendendo as observações científicas.

Paralelamente à investigação, a NASA está preparando e testando procedimentos para ativar o hardware de backup a bordo da espaçonave.

Como revelado, por meio de comunicado, o próprio telescópio e os instrumentos científicos permanecem saudáveis ​​e em uma configuração segura.

A origem do problema do computador está na unidade de Comando e Manuseio de Dados dos Instrumentos Científicos (SI C&DH), onde reside o computador de carga útil. Algumas peças de hardware no SI C&DH podem ser os culpados.

A equipe está atualmente examinando a Unidade de Comando / Formatador de Dados Científicos (CU/SDF), que envia e formata comandos e dados.

Eles também estão olhando para um regulador de energia dentro da Unidade de Controle de Energia, que é projetado para garantir um fornecimento de tensão constante para o hardware do computador de carga útil.

Como revelado pela NASA, se um desses sistemas for a causa provável, a equipe deve concluir um procedimento de operações mais complicado para alternar para as unidades de backup.

NASA is preparing and testing procedures to turn on backup hardware on the Hubble Space Telescope as investigations on its payload computer continue. https://t.co/V0SRnSfVnG — Hubble (@NASAHubble) June 30, 2021

Especialistas iniciam operação para restaurar computador de carga útil

Este procedimento seria mais complexo e arriscado do que aqueles que a equipe executou na semana passada, que envolveu a mudança para o hardware de computador de carga útil de backup e módulos de memória.

Para mudar para o CU / SDF de backup ou regulador de potência, várias outras caixas de hardware na nave espacial também devem ser trocadas devido à maneira como estão conectadas à unidade SI C&DH.

Durante a próxima semana ou assim, a equipe irá revisar e atualizar todos os procedimentos de operações, comandos e outros itens relacionados necessários para realizar a mudança para o hardware de backup.

Como revelado pela NASA, eles então testarão sua execução em um simulador de alta fidelidade.

A equipe realizou uma mudança semelhante em 2008, o que permitiu ao Hubble continuar as operações científicas normais após a falha de um módulo CU / SDF.

Uma missão de serviço em 2009 substituiu toda a unidade SI C&DH, incluindo o módulo CU / SDF defeituoso, pela unidade SI C&DH atualmente em uso.

Desde essa missão de serviço, o Hubble fez mais de 600.000 observações adicionais, ultrapassando 1,5 milhão durante sua vida.

Como detalhado pela agência especial, essas observações continuam a mudar nossa compreensão do universo.

Telescópio Espacial Hubble da NASA

Ainda de acordo com as informações, lançado em 1990, o Hubble observa o universo há mais de 31 anos.

Contribuiu para algumas das descobertas mais significativas do nosso cosmos, incluindo a expansão acelerada do universo, a evolução das galáxias ao longo do tempo e os primeiros estudos atmosféricos de planetas além do nosso sistema solar. Confira:

NASA/Smithsonian Institution/Lockheed Corporation

Texto com informações da NASA

LEIA TAMBÉM: