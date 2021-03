O maior de 2021: NASA emite alerta sobre gigante asteroide ‘2001 FO32’ que passará próximo à Terra

A Agência Espacial Americana (NASA) emitiu alerta sobre o gigante asteroide ‘2001 FO32’ que passará próximo à Terra no dia 21 de março. O corpo celeste é o maior asteroide previsto para passar próximo ao nosso planeta em 2021, proporcionando aos astrônomos uma rara oportunidade de dar uma boa olhada em uma relíquia rochosa que se formou no início de nosso sistema solar.

Como revelado, por meio de comunicado, o asteroide fará sua aproximação mais próxima a uma distância de cerca de 2 milhões de quilômetros. Não há ameaça de colisão com nosso planeta agora ou nos próximos séculos.

“Conhecemos a trajetória orbital de 2001 FO32 ao redor do Sol com muita precisão, uma vez que foi descoberto há 20 anos e tem sido rastreado desde então”, disse Paul Chodas, diretor do CNEOS. “Não há chance de o asteroide chegar mais perto da Terra do que 1,25 milhão de milhas.”

Ainda assim, essa distância é próxima em termos astronômicos, e é por isso que 2001 FO32 foi designado um "asteróide potencialmente perigoso".

O CNEOS calcula órbitas de alta precisão para objetos próximos à Terra (NEOs) em apoio ao Escritório de Coordenação de Defesa Planetária da NASA. Com isso, contando com telescópios e radares baseados em terra para ajudar a caracterizar com precisão cada órbita de NEO para melhorar as avaliações de risco de longo prazo.

Durante esta abordagem, o 2001 FO32 passará a cerca de 124.000 km/h – mais rápido do que a velocidade com que a maioria dos asteroides.

A razão para a aproximação extraordinariamente rápida do asteroide é sua órbita altamente inclinada e alongada (ou excêntrica) ao redor do Sol, uma órbita que está inclinada 39 graus em relação ao plano orbital da Terra.

Esta órbita leva o corpo rochoso para mais perto do Sol do que Mercúrio e duas vezes mais longe do Sol do que Marte.

UH/IfA - NASA

Como revelado pela NASA, enquanto o 2001 FO32 faz sua jornada no sistema solar interno, o asteroide ganha velocidade, e então desacelera depois de ser lançado de volta ao espaço profundo e balançando de volta em direção ao sol. Ele completa uma órbita a cada 810 dias.

Após sua breve visita, o 2001 FO32 continuará sua viagem solitária, não chegando tão perto da Terra novamente até 2052, quando passará a cerca de sete distâncias lunares.

Asteroide 2001 FO32

Ainda de acordo com informações da NASA, 2001 FO32 foi descoberto em março de 2001 pelo programa Lincoln Near-Earth Asteroid Research (LINEAR), e foi estimado, com base em medições ópticas, em aproximadamente 3.000 pés (1 quilômetro) de largura.

Em observações de acompanhamento mais recentes por NEOWISE , 2001 FO32 parece ser fraco quando observado em comprimentos de onda infravermelhos, o que sugere que o objeto provavelmente tem menos de 1 quilômetro de diâmetro. A análise da equipe do NEOWISE mostra que ele tem entre 440 e 680 metros de largura.

Mesmo que esteja na extremidade menor da escala, 2001 FO32 ainda será o maior asteroide a passar tão perto de nosso planeta em 2021. A última aproximação de grande asteroide foi a de 1998 OR2 em 29 de abril de 2020.

Composição do asteroide

Como detalhado pela NASA, o encontro de 21 de março será uma oportunidade para os astrônomos obterem uma compreensão mais precisa do tamanho e do albedo do asteroide (ou seja, quão brilhante ou reflexiva é sua superfície), e uma ideia aproximada de sua composição.

Isso será alcançado, em parte, com o uso do Infrared Telescope Facility (IRTF) da NASA, um telescópio de 3,2 metros no topo do Mauna Kea do Havaí. O IRTF observará o asteroide nos dias anteriores à aproximação usando seu cavalo de trabalho espectrógrafo infravermelho, SpeX.

“Quando a luz solar atinge a superfície de um asteroide, os minerais na rocha absorvem alguns comprimentos de onda enquanto refletem outros.

Ao estudar o espectro de luz refletido na superfície, os astrônomos podem medir as "impressões digitais" químicas dos minerais na superfície”, detalhou a instituição.

Por exemplo, se 2001 FO32 fosse identificado como rico em ferro, isso significaria que é mais denso e, portanto, mais massivo do que um pedregoso de tamanho semelhante.

Observações que mostram uma superfície com baixo albedo (o que significa que é escuro) podem indicar que o asteroide contém muito carbono, sugerindo que pode ser o núcleo de um cometa morto há muito tempo.

On March 21, an asteroid named 2011 FO32 will safely pass by Earth, with its closest approach being a distance of about 1.23 million miles. There is no threat of a collision with our planet now or for centuries to come. 👍 Rest easy & read more: https://t.co/na2mCSqjjQ pic.twitter.com/GEEfwzWniW — NASA (@NASA) March 11, 2021

Texto com informações da NASA

LEIA TAMBÉM: