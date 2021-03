A Agência Espacial Americana (NASA) começou a montagem final da nave que vai estudar o asteroide Psyche. Como informado, por meio de comunicado, um componente importante foi entregue ao Laboratório de Propulsão a Jato da agência no sul da Califórnia.

No próximo ano, quando concluída, a espaçonave passará por rigorosos testes e verificações antes de ser enviada ao Cabo Canaveral, Flórida, para lançamento em agosto de 2022.

O Chassi Solar Electric Propulsion (SEP) é do tamanho de uma van e representa mais de 80% (em massa) do hardware que acabará por compor a espaçonave.

Algumas das características mais visíveis do chassi incluem a antena de alto ganho de 2 metros de largura, a estrutura que conterá os instrumentos científicos e capas protetoras vermelhas brilhantes para proteger o hardware delicado.

O alvo de Psyche é um corpo celeste rico em metal de mesmo nome, que orbita o Sol no cinturão de asteroides principal entre Marte e Júpiter.

Os cientistas acham que Psyche é basicamente ferro e níquel e pode ser o núcleo de um planeta primitivo.

Como revelado pela NASA, explorar o asteroide Psique de 226 quilômetros de largura pode fornecer informações valiosas sobre como a Terra e outros planetas se formaram.

Nos próximos 12 meses, a equipe do projeto trabalhará contra o relógio para cumprir os prazos antes do lançamento.

Construindo e testando

A fase de montagem, teste e operações de lançamento começou em 16 de março, quando os engenheiros se reuniram em High Bay 1 para começar a verificar os subsistemas fornecidos pelo JPL, o computador de voo, o sistema de comunicações e o sistema de distribuição de baixa potência para ter certeza de que eles trabalhar juntos.

Como revelado pela NASA, agora que o chassi chegou, os engenheiros da JPL e da Maxar começarão a instalar o hardware restante, testando à medida que avançam.

Os três instrumentos científicos da missão chegarão ao JPL nos próximos meses. O magnetômetro investigará o campo magnético potencial do asteroide.

O gerador de imagens multiespectral irá capturar imagens de sua superfície.

E o espectrômetro analisará os nêutrons e os raios gama vindos da superfície para determinar os elementos que compõem o asteroide.

Asteroide Psyche

O JPL também está fornecendo um instrumento de demonstração de tecnologia que testará as comunicações de laser de alta taxa de dados que podem ser usadas em futuras missões da NASA.

Como revelado pela NASA, assim que a espaçonave completa estiver montada, o orbitador se moverá da Instalação de Montagem da Espaçonave para a grande câmara térmica de vácuo do JPL – um empreendimento enorme em si mesmo – para simular o ambiente hostil do espaço profundo.

A câmara é onde os engenheiros do JPL começarão os testes pesados ​​para garantir que a máquina inteira possa sobreviver ao espaço profundo, impulsionada com o sistema de propulsão elétrica, fazer medições científicas e se comunicar com a Terra.

Ainda de acordo com as informações, a espaçonave voará por Marte para obter ajuda da gravidade em maio de 2023.

E no início de 2026, entrará em órbita ao redor do asteroide, onde passará 21 meses coletando dados científicos.

