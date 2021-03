Com super tecnologia, microfone especial da NASA detecta turbulência a centenas de quilômetros de distância

Um microfone mega especial da Agência Espacial Americana (NASA) é capaz de detectar uma turbulência a centenas de quilômetros de distância. A novidade foi revelada pela instituição por meio de comunicado.

Como revelado, os “tornados horizontais” não apenas podem tornar as viagens aéreas desconfortáveis e possivelmente perigosas, mas também as tentativas de evitá-los podem consumir grandes quantidades de combustível.

Os pesquisadores da NASA desenvolveram uma tecnologia para encontrar essas zonas e, com alguma criatividade de engenharia, poderiam revolucionar o planejamento de voo e a pesquisa aeronáutica.

Assim como a luz infravermelha consiste em frequências que não são visíveis a olho nu, existe um áudio analógico chamado infra-som. Ele consiste em tons muito baixos para serem ouvidos pelo ouvido humano.

Como revelado pela NASA, o ar turbulento e invisível pode aparentemente surgir do nada e causar estragos. Embora não seja facilmente detectada visualmente, a turbulência de ar puro tem uma assinatura infra-som definida.

Os pesquisadores perceberam que se os controladores de tráfego aéreo ou os pilotos pudessem ouvir esses "vórtices rodopiantes" antes que os aviões os encontrassem, uma rota alternativa poderia ser traçada.

“Os microfones usam um diafragma móvel para captar o áudio onde as ondas sonoras fazem com que a superfície vibre", detalhou.

Os pesquisadores usaram um diafragma de baixa tensão com um amplo raio emparelhado com uma grande câmara de ar selada atrás dele para permitir que o microfone ouça essas ondas de som ultrabaixo que viajam grandes distâncias.

Com o sensor concluído, o teste começou. Quando os microfones foram colocados em um padrão triangular equidistante ao redor do terreno da pista de Langley, eles foram capazes de captar e localizar turbulências atmosféricas a mais de 300 milhas de distância, nos céus da Pensilvânia.

Stratodynamics/NASA

Patentes da NASA

Em 2017, a tecnologiaque ganhou o prêmio de Invenção Comercial do Ano da NASA, foi testada no terreno para o Departamento de Defesa e pesquisada no Sandia National Laboratories para validar seu desempenho, mas não havia voado a bordo de nenhuma aeronave.

Como revelado pela NASA, os fundadores da empresa parceira participaram de um Desafio de Corrida Espacial 2016 liderado pelo Center for Advancing Innovation em cooperação com a NASA.

A Corrida Espacial era uma competição global que oferecia licenças para grupos que pudessem demonstrar aplicações e casos de negócios para várias tecnologias

Depois de licenciar as patentes da NASA, a empresa parceira começou a implementar o sensor em um planador estratosférico sem rosca conhecido como HiDRON.

“Recentemente, o teste inicial mostrou um bom desempenho do microfone. Mesmo com o vento forte passando pelo UAV, a equipe foi capaz de isolar as baixas frequências das condições ambientais".

Como revelado, a realização de testes de voo adicionais serão utilizados para avançar ainda mais a importante tecnologia.

Novos resultados

Como revelado pela NASA, a companhia parceira não apenas avaliará o microfone desenvolvido pela NASA, mas também servirá como fornecedora de voos para uma tecnologia complementar de detecção de turbulência da Universidade de Kentucky.

Ainda de acordo com as informações, com os resultados pendentes desses testes, o microfone infra-som se tornará uma opção de tecnologia padrão em breve.

A Stratodynamics Aviation está agora trabalhando em uma nova versão do planador em colaboração com a Agência Espacial Canadense e a Universidade de Waterloo.

O plano espacial suborbital HiDRON terá uma capacidade de carga útil maior e será projetado especificamente para desempenho ideal na estratosfera.

A equipe espera que os dados fornecidos pelo microfone infra-sônico se tornem presentes na detecção e previsão de turbulência, tomada de decisões de controle de tráfego aéreo e planejamento de rotas da aviação.

Com informações da NASA

LEIA TAMBÉM: