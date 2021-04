A NASA (Agência Espacial Americana) emitiu alerta recentemente sobre um novo asteroide gigante que passará próximo à Terra no mês de maio.

Denominado oficialmente como ‘2021 AF8′, o objeto espacial passará próximo ao nosso planeta no dia 4 de maio.

Rastreado pela primeira vez durante o mês de março deste ano, este asteroide colossal tem aproximadamente o tamanho de um campo de futebol.

Como revelado pelo site ‘Perfil’, 2021 AF8 tem um diâmetro aproximado de 260 a 580 metros (dimensão pode variar).

Pertencendo ao grupo ‘Apollo’ (em inglês), o corpo celeste mediano trafega atualmente em altíssima velocidade.

Segundo as informações, apesar da proximidade no espaço (alertada pela NASA), felizmente, não há risco de colisão.

Conforme informado pelo ‘Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS)’, é possível acompanhar o asteroide constantemente por aqui.

Observações da NASA registram passagem de gigantesco asteroide próximo ao nosso planeta; o maior de 2021 e potencialmente perigoso

Em 21 de março de 2021, o grande asteroide 2001 FO32 também se aproximou de nosso planeta, passando a uma distância de cerca de 2 milhões de quilômetros.

E detalhes da impactante passagem foram revelados pela NASA recentemente, por meio do site oficial.

Como detalhado, os cientistas do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA no sul da Califórnia aproveitaram a oportunidade para capturar essas imagens de radar do asteróide enquanto ele passava.

Segundo a agência, embora não houvesse risco de colisão do asteróide próximo à Terra, já que sua órbita é bem conhecida.

Foi utilizado a antena de rádio da Estação Espacial 13 (DSS-13) da NASA de 34 metros no Complexo de Comunicação do Espaço Profundo Goldstone da Deep Space Network perto de Barstow, Califórnia,

Com isso, como consta no texto, os sinais de rádio foram transmitidos para o gigante asteroide 2001 FO32.

Como informado, os sinais então ricochetearam na superfície do asteroide gigantesco e foram recebidos pelo Telescópio Green Bank em West Virginia.

Asteroide gigante e potencialmente perigoso – dimensão

Essas observações de radar podem oferecer uma visão adicional da órbita do asteroide, fornecer uma estimativa melhor de suas dimensões e taxa de rotação e ajudar a vislumbrar características da superfície (como grandes rochas ou crateras).

A última aproximação de grande asteroide foi a de 1998 OR2 em 29 de abril de 2020.

Ainda de acordo com as informações da NASA, a análise da equipe do NEOWISE confirmou de forma preliminar que ele tem entre 440 e 680 metros de largura.

No entanto, uma análise mais aprofundada dos dados da campanha de radar irá refinar melhor o tamanho do asteroide e aumentar a precisão de seus cálculos orbitais. Confira imagens:

NASA/JPL-Caltech and NSF/AUI/GBO

Texto com informações da NASA

