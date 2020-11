Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 9 a 13 de novembro

Mais uma semana começa e pode surpreender muitos signos do zodíaco! Confira as previsões para os próximos dias:

Áries

Uma mudança radical em sua maneira de ser e pode deixá-lo o positivo. Deixe de lado o lado possessivo e impulsivo com todas as pessoas ao seu redor, principalmente com seu parceiro.

Os dias 11 e 13 de novembro serão decisivos para o trabalho e propostas, só não converse sobre isso com ninguém para que você não tenha a sorte roubada. Você receberá uma surpresa amorosa que lhe trará grande felicidade e será reconhecido.

Evite comprar coisas que você não precisa, pois é melhor guardar para o futuro. Você terá sorte com os números 09, 29 e 31. Proteja-se das más energias dos outros.

Touro

Você vai se sentir preocupado esta semana com os pagamentos e pendências. Organize melhor sua vida financeira e ostente menos com coisas superficiais.

Em 11 de novembro você terá mais sorte. Este é o momento de ouvir seus sentimentos e não afastar o amor; você vai se apaixonar novamente.

Você terá um grande poder de atração e tudo o que pedir será atendido. Cuidado com sua saúde e cuide-se mais.

Você terá sorte no amor com os signos de Escorpião, Capricórnio e Peixes, que serão muito compatíveis com você. A sorte chega com os números 38 e 70.

Gêmeos

Você vai se sentir nostálgico esta semana e vai se lembrar de pessoas que não estão mais em sua vida. Se livrar do passado nem sempre é fácil, mas este é o momento de fechamento de círculos e de avanço na vida, ainda mais na área sentimental.

Você terá uma surpresa com um novo emprego ou projeto de trabalho. Você vende algo e paga uma dívida. Continue cuidando da alimentação e saúde em geral para ficar mais saudável e forte.

Neste dia 11 de novembro seja positivo que as boas energias estejam ao seu redor com mais força.

Os casais terão algumas dificuldades com o parceiro ou sentirão que o amor acabou; tente conversar com calma. Você recebe dinheiro de um negócio ou horas extras. Você terá um golpe de sorte com os números 07 e 66.

Câncer

A boa sorte o acompanhará para fazer mudanças positivas em sua vida. Seu signo está em um momento de transformação e crescimento profissional, então recomendo que neste 11 de novembro você atraia a sorte com bons pensamentos.

Um parente está procurando você para convidá-lo para uma festa. Você recebe dinheiro. Não brigue com seu parceiro, seu signo sempre dramatiza todas as situações.

Você receberá uma mensagem importante da intuição; ensine os outros e tente orientá-los com a sua sabedoria. Você decide mudar de casa e pode tomar atitudes para parecer mais jovial. Você terá sorte com os números 03 e 29.

Leão

Uma mudança de emprego ou cargo pode acontecer. Seu signo deseja sempre ter crescimento econômico, por isso são sempre líderes e grandes negociadores, então esteja preparado.

Não estrague os bons momentos com seu parceiro por ciúmes ou mal-entendidos; seu gênio é forte e intenso e isso afeta seu relacionamento.

Você terá sorte no dia 11 de novembro com os números 02 e 19, nesse dia use algo dourado para prolongar sua boa sorte. Momento de ser sensível a sua família ou às pessoas que o amam.

Você pode atrair amores proibidos ou triângulos amorosos; tudo fica pior quando você se envolve com pessoas comprometidas. Evite isso especialmente no trabalho.

Virgem

Esta semana boas notícias chegam à tua vida profissional; uma promoção ou um aumento salarial podem acontecer. Você está em seu melhor momento e isso ajudará a atingir seu máximo desempenho.

Para que a sorte dure mais em 11 de novembro você deve ter pensamentos positivos e usar algo da cor verde. Não confie tanto nos advogados e verifique bem o que você assina. Alguém pede conselhos ou ajuda com um assunto da saúde.

Sua compatibilidade sentimental aumenta com os signos de Áries, Gêmeos ou Aquário. É preciso administrar melhor seu tempo. Você terá sorte com os números 04 e 39.

Libra

Esta semana vai ser de muita transformação e aquelas amizades que não o levam para o lado do bem podem ser cortadas. Seu signo idealiza as pessoas e sofre quando descobre a realidade. Veja quem realmente é confiável ou sincero.

Em 11 de novembro, recomendo que você vista algo branco para purificar as energias. Você recebe boas notícias de um membro da família ou sabem de uma gravidez. Tente não confiar muito em seus colegas de trabalho.

É hora de criar um projeto de trabalho mais pessoal; sua criatividade e atuação são muito fortes e você terá a oportunidade de demonstrar seu talento. Você terá sorte com os números 09, 20 e 34.

Escorpião

Você fecha círculos esta semana de problemas legais e de dívidas do passado, você está em seu melhor momento e sua energia positiva está renovada.

Você recebe uma surpresa financeira que o ajudará, mas melhore sua administração e não peça dinheiro emprestado se não puder pagar. Você procura um amor de longe ou que aconteceu há muito tempo, mas será apenas algo temporário.

Você continua com seu plano de independência e pode achar uma nova casa. Neste 11 de novembro você use vermelho para atrair a abundância. Casais podem descobrir uma gravidez.

Não pare, pois é hora de usar sua energia para alimentar seus projetos de trabalho. Você terá sorte com os números 08, 31 e 74.

Sagitário

Esta semana você terá a oportunidade de se reinventar no ambiente de trabalho. Seu signo é dominado pelos poderes místicos e ocultos, por isso a sorte e novas oportunidades de crescimento sempre chegam.

Em 11 de novembro às 11:11 da manhã reflita sobre o que você precisa; é importante que você deixe sua energia positiva crescer. Um amor do passado volta para te incomodar; ignore.

Você terá os números 05, 49 e 88. Tenha atenção com as dores de cabeça ou de garganta. Fique longe de fofocas contra você, seu signo é brilhante e os outros apenas o querem ofuscar. Momento de abandonar tudo o que não é para você e ser forte.

Capricórnio

Você vai analisar sua vida pessoal esta semana e entender o que há de errado para poder mudar positivamente. Evite ser muito intenso e errar com amigos e amores. Perdoe.

Em 11 de novembro às 11:11 faça um desejo usando vermelho para ter mais sorte em todos os sentidos. Cuide melhor da alimentação para não ter problemas intestinais, pois este é o seu ponto fraco.

Você terá sorte com os números 13 e 20; combine-os com sua data de nascimento. A prosperidade agora reina em sua vida e a sorte está do seu lado. Você encontrará alguém muito compatível e pode ser dos signos de Escorpião, Peixes ou Áries.

Aquário

Você vai pensar em mudar de emprego, mas deve ficar tranquilo, pois tudo vem no devido tempo. Evite ser desesperado e tomar decisões precipitadas.

Em 11 de novembro às 11,11 da manhã faça um desejo usando um pouco de prata para atrair mais sorte.

Você terá amores novos e passageiros, ficando sem compromisso formal. Você recebe um tratamento. Tenha cuidado com problemas legais, principalmente fraude e problemas de cartão de crédito; verifique muito bem o que você assina.

Momento de se especializar em sua área e aperfeiçoar suas habilidades. A sorte virá com os números 15, 37 e 56. Um amor está à sua procura e pode ser de longe.

Peixes

Você vai analisar esta semana um novo projeto de trabalho mais bem remunerado. Oportunidades de viver bem e crescer economicamente aparecem.

Em 11 de novembro tenha pensamentos positivos e tome Sol para renovar as energias. Tenha cuidado com a inveja e más energias das pessoas. Você paga dívidas.

No amor você pode atrair pretendentes, mas permanecerá solteiro por enquanto. Você terá sucesso e isso o dará coragem para seguir em frente. Seus números da sorte são 14, 21 e 40.