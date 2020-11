Os signos independentes, mas que sempre estão em busca de um parceiro

Por mais independentes e livres que sejam, alguns signos do zodíaco tendem a buscar sempre um romance ou um parceiro para a sua vida. Confira quais são:

Áries

O ariano aproveita sua liberdade, mas vive com paixão. Por isso, ele busca alguém para se aventurar e viver experiências significativas no amor ao seu lado. Este signo tem iniciativa nas conquistas e, por mais que não assuma, embarca nos relacionamentos com muita fé de que as coisas darão certo.

Virgem

O virginiano pode ter muitas ambições e tarefas que tomam o seu tempo, mas ele irá sempre reservar um espaço especial para cuidar da sua vida amorosa. Este signo gosta das coisas bem definidas e que se projeta no futuro, por isso ele prefere se envolver com pessoas que o estimulem em todos os sentidos e sejam comprometidas.

Descubra mais sobre os signos:

Libra

O libriano busca uma conexão especial no amor e pensa em formar relacionamentos que preencham os seus dias de alegria, algo que ele acessa facilmente na companhia dos outros. Este signo pode ser muito independente e moderno, mas constrói a fantasia de ter um amor e, por vezes, uma família, como nas antigas tradições.

Capricórnio

O capricorniano pode acumular muitas responsabilidades, mas o amor entra na sua vida como uma das estruturas que equilibra tudo. Ele gosta de se apaixonar e construir relacionamentos sólidos que possam motivá-lo a pensar no futuro. Este signo sabe quando e como deseja entregar seu coração.