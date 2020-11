O que signos de Fogo tentam esconder ao máximo

Os signos de Fogo, aventureiros, apaixonados, repletos de iniciativa e energia, também podem esconder algumas debilidades ou características difíceis a sete chaves. Confira quais são:

Áries

Muito da impulsividade e atitudes precipitadas dos arianos podem ser explicadas por algo que eles carregam de forma muito intensa dentro de si: a competitividade. Por mais que não assuma, este signo está sempre tentando ganhar e não se importa com o que seus oponentes podem sentir; ele vai atrás do que deseja e não sossega.

Além disso, ele pode agir desta forma situações que não possuem nada em comum com a competição, mas deveriam ser tratadas com mediação de conflitos, o que complica relacionamentos e afasta pessoas importantes.

Descubra mais sobre os signos:

Leão

Todos sabem que este signo adora ser o centro das atenções, mas poucos refletem sobre como ele age quando isso não acontece. O leonino odeia descer do pódio e pode ser muito vingativo com aqueles que tomaram o seu lugar ou não o apoiaram. Ele também pode lidar com muitas depressões e desânimos quando não conseguem retomar as rédeas após as frustrações, culpando todos por seus problemas e não se encarregando de buscar a cura dentro de si.

Sagitário

O sagitariano é um aprendiz que não se apega e acredita na sorte. No entanto, quando nada sai como o esperado, ele pode cair em diversos devaneios e não conseguir agir de forma prática; idealizando sonhos e nem sempre fazendo coisas para alcançá-los. Mesmo com toda essa turbulência dentro de si, ele tentará demonstrar aos outros que nunca esteve tão bem e até inventar falsas realizações.