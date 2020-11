Os signos menos arrogantes do zodíaco

Alguns signos do zodíaco preferem se apegar a simplicidade e dificilmente demonstraram arrogância para os outros. Confira quais são:

Câncer

O canceriano pode ter ciúme e marcar seu território, mas ele jamais será arrogante sem motivo com as outras pessoas. Ele tenta sempre dar uma chance e ser amável com os outros, pois acredita que o bem atrai o bem.

Libra

O libriano pode ter muito charme, mas nunca deixa que isso eleve seu orgulho ao ponto de ser arrogante. Ele prefere demonstrar humildade e conviver com os outros de forma tranquila, se afastando ao máximo de tratamentos tensos ou conflitos.

Descubra mais sobre os signos:

Virgem

Por mais que seja muito perfeccionista, o virginiano possui um lado modesto que permite que ele veja muito além do que as pessoas possuem ou aparentam, tratando quem é correto com igualdade e evitando demonstrar superioridade.

Peixes

O pisciano pode ser bastante modesto e não dá importância para superficialidades mesmo quando tem muito acesso a elas. Este signo prefere observar o mundo dos sentimentos, sonhos e criatividade, sem prepotência.