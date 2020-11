Os signos que falam mais rápido do ex para o atual

Alguns signos do zodíaco são marcados pelos acontecimentos das suas vidas amorosas e podem decidir falar rápido de mais sobre os ex-parceiros para as conquistas atuais.

Confira quais são:

Touro

Por mais que não se abra facilmente, o taurino pode lidar com o rancor e ressentimento pelos ex-namorados por um bom tempo. Uma hora ou outra ele acabará mencionando, geralmente com argumentos negativos, essas recordações do passado. Nem sempre se aprofunda muito, mas pode deixar aquele “climão” no ar.

Câncer

O canceriano nem sempre consegue encerrar o ciclo com alguns ex-namorados ou amores. É bem possível que ele ainda mantenha algumas dessas pessoas em seu círculo de amigos e provavelmente revele para o atual os acontecimentos do passado. Isso, sem sobra de dúvida, pode atrapalhar possibilidades no presente.

Virgem

É bem possível que o atual do virginiano confira algumas indiretas para o ex nas redes sociais ou ouça sobre as relações falidas que ele teve no passado. De todas as maneiras, este signo gosta de mostrar que superou as dificuldades e o quanto isso o deixou mais forte – mesmo que o outro não demonstre muito interesse em saber disso.

Sagitário

O sagitariano não tem problema nenhum em comentar acontecimentos da sua vida, inclusive os que envolvem a vida amorosa. Ele pode se abrir até muito e acabar deixando o outro constrangido com tanta informação sobre o ex. Este signo compartilha suas experiências sem travas, sejam elas boas ou ruins.