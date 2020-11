Os signos que terão guinadas importantes em novembro

Novembro pode trazer muitas novidades e também marcará novas etapas na vida de alguns signos do zodíaco. Confira quais são:

Áries

Por mais que o que foi vivido nos últimos meses ainda ocupe muito a sua mente, após o dia 13 de novembro tudo parece fluir de forma mais rápida e direta. Aquilo que o decepcionou ou as respostas que você não recebeu começarão a chegar. A mudança será nítida e é uma boa hora para deixar tudo de ruim ir embora de vez!

Leão

Você consegue sentir que os ventos melhoraram e o ajudam a viajar por águas repletas de novas descobertas? A partir de 13 de novembro é possível ter mais clareza e alguns projetos “desempacam”, fazendo sua energia e vontade de viver novos começos aumentar. Chegou a hora de começar a refletir e agir para transformar sonhos em realidade.

Libra

Uma brisa mais pacifica começa a soprar em sua direção e o equilíbrio é retomado. Este é um momento de descobertas importantes sobre como se afastar de problemas e começar a construir uma trajetória mais positiva. Sua vida financeira entrará em foco e reflexão sobre como cuidá-la melhor pode trazer transformações importantes. A tomada de iniciativa e mudanças será recompensada.

Sagitário

O meio do mês marca uma fase transformadora, que o conecta não apenas com tudo aquilo que bloqueia sua vida, mas também questões emocionais até então desconhecidas. O autoconhecimento não é fácil, mas faz com que você tome as rédeas e assuma o poder que possui na própria vida, decidindo aquilo que deve ser cortado e mudado.