O pensamento que faz cada signo perder oportunidades no amor

Cada signo do zodíaco pode perder oportunidades importantes no amor por uma razão que está na sua mente. Confira qual:

Áries

Quando o ariano acha que tudo deve ser imediato e conhecer o outro de forma mais profunda é perda de tempo, pode afastar pessoas que desafiam a sua falta paciência e poderiam ensiná-lo a construir algo mais sólido.

Touro

Permanecer acorrentado aos medos e mágoas de antigos relacionamentos pode atrasar sua vida amorosa e impedi-lo de focar nas oportunidades que o futuro entrega. É preciso ser mais positivo e esperançoso.

Gêmeos

Quando o comprometimento é visto como um inimigo e causa medo, o geminiano não consegue dar passos importantes para desenvolver conexões verdadeiras no amor.

Câncer

O canceriano pode ficar cego para as possibilidades que tem diante de si por medo de se machucar ou apegos com os traumas do passado; é necessário buscar a cura.

Leão

Ao ficar concentrado apenas em si mesmo e não se abrir realmente para apreciar as outras pessoas, o leonino pode afastar aqueles que complementariam sua felicidade.

Virgem

O virginiano pode recusar investidas interessantes por medo da espontaneidade. Quando as coisas saem do seu controle, ele acaba não se entregando como deveria e volta correndo para a zona de conforto.

Descubra mais sobre os signos do zodíaco:

Libra

Quando o libriano demonstra seu medo de ficar vulnerável diante do amor com o pouco compromisso e indecisão, ele acaba afastando pessoas que poderiam apresentar sentimentos sinceros.

Escorpião

A obsessão com o passado pode permanecer no coração do escorpiano e atrasar sua vida. Quando isso acontece, ele negligencia o próprio sentimento e o das outras pessoas.

Sagitário

Quando o medo da perda de liberdade e a impulsividade crescem no sagitariano, ele acaba desvalorizando sentimentos que poderiam ser promissores.

Capricórnio

A necessidade de ter tudo resolvido e de nem sempre priorizar os sentimentos, podem guiar o capricorniano para longe de amores que marcariam sua vida.

Aquário

O aquariano pode afastar pessoas que seriam importantes apenas pelo medo de sentir; o que ele pode confundir com dependência emocional, mas é bem diferente.

Peixes

O pisciano pode deixar de se abrir no amor novamente por conta das desilusões do passado, o que acaba causando afastamentos dolorosos e novos sofrimentos.