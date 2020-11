Os signos que irão superar situações difíceis em novembro

Alguns signos do zodíaco superam situações nada fáceis de lidar em novembro e se abrem para novas jornadas. Confira quais são:

Touro

Esta pode ser uma fase de superar dúvidas e assumir compromissos, mas é preciso ser maduro e trabalhar em busca de uma maior reponsabilidade emocional, com você mesmo e com os outros. As situações desafiadoras tendem a ser resolvidas após o dia 21 de novembro com muita reflexão e olhando tudo com muita atenção para as novas perspectivas.

Câncer

O surgimento de um amor ou acontecimentos na vida amorosa podem trazer inseguranças, mas a partir do dia 21 de novembro sua segurança e vontade de viver novas experiências aumentam. Este é o início de uma fase aventureira e importante que pode abrir seus horizontes e trazer muitas descobertas. Será primordial se divertir, mas também evitar agir com impulsividade, identificando bem as responsabilidades que não devem deixar de ser cumpridas.

Virgem

O ciúme pode tomar conta de alguns relacionamentos e causar problemas que impedem não só o crescimento do casal, como também individual. A partir de 15 de novembro será mais fácil ser sincero e agir sem deixar o ego tomar o controle; portanto, tente resolver esse problema com conversas francas e honestas. Você volta a se conectar com a força interior.